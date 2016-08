Copel é eleita a melhor distribuidora da América Latina

Pela quarta vez nos últimos seis anos, a Copel foi eleita a melhor distribuidora de energia da América Latina. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 29, em Assunção, no Paraguai, durante seminário internacional promovido pela Comissão de Integração Energética Regional (CIER), que concede a premiação anualmente.

Além da conquista, a Copel também foi reconhecida pelo cliente como benchmark em honestidade, condições de trabalho e referência em levar energia às regiões que atende. A entrega do Prêmio de Qualidade será realizada durante a 51ª Reunião de Altos Executivos da CIER, que ocorre de 3 a 5 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

“Essa premiação coroa o nosso esforço em trabalhar dia a dia para prestar o melhor atendimento aos paranaenses”, comemorou o presidente da Copel, Luiz Fernando Leone Vianna. “Pensar que somos a principal referência em qualidade no setor elétrico da América Latina nos motiva a investir cada vez mais para manter a satisfação do cliente.”

PREMIAÇÃO - Realizado desde 2003, o Prêmio de Qualidade da CIER adota a mesma metodologia da Pesquisa da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia (Abradee), que também reconheceu a Copel em 2016 como a melhor distribuidora do Brasil na avaliação do cliente. Em 2011, 2012 e 2014 a Copel também havia conquistado o ouro. Em 2013 e 2015, a Companhia ficou em terceiro e segundo lugares, respectivamente.

A avaliação é feita com base na satisfação dos consumidores, que respondem a um questionário com perguntas sobre diferentes áreas de atuação das companhias, como fornecimento de energia, informação e comunicação, atendimento ao cliente, conta de luz e imagem da empresa. A partir dos dados coletados, é calculado o Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL).

INVESTIMENTOS - Ao celebrar a conquista, o diretor de Distribuição, Antonio Guetter, agradeceu o empenho de todos os empregados e ressaltou a importância dos investimentos que a Companhia tem feito no sistema elétrico do Paraná. “Conquistamos essa premiação graças ao trabalho e ao empenho de todos os empregados e à nossa preocupação em investir continuamente”, afirmou. “Somente a Copel Distribuição está aplicando R$ 570 milhões em obras no Estado em 2016. Estamos expandindo e modernizando a rede elétrica. Na prática, o planejamento tem como objetivo aumentar a qualidade do atendimento com energia prestado às residências, clientes comerciais e às indústrias, sendo um diferencial para o desenvolvimento do Paraná”, disse Guetter.