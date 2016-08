Arrume as malas que ainda dá tempo

Feriado da Independência é pacote turístico da MGM Operadora (foto: Divulgação)

É sempre bom poder organizar suas viagens com antecedência. Mas muitas vezes as melhores opções são aquelas saídas da rotina, feitas de última hora. Veja algumas escolhas que você pode fazer:

35ª. Expoflora 2016 – Começou no último dia 26 e vai até 25 de setembro em Holambra, São Paulo, a maior exposição de flores, arranjos florais, mostra de paisagismo e jardinagem do Brasil. Abre de sexta a domingo, das 9 às 19 horas, inclusive no feriado. Veja no www.exploflora.com.br

Feriado da Independência - Com saídas de Curitiba, dá para fazer uma viagem de 4 noites para Foz do Iguaçu (7 a 11), 5 noites no Recife (6 a 11), 5 noites em Porto de Galinhas (6 a 11), 5 noites em Porto Seguro (6 11), 4 noites em Salvador (7 a 11), 4 noites em Praia do Forte (7 a 11) e até chegar a Buenos Aires, para uma estada de 4 noites entre 7 e 11 de setembro. Quem organiza tudo é a operadora MGM, com sede em Curitiba. Ligue 2104-6400 para informações.

Fé, Cultura e História da Vida Portuguesa – Um roteiro da Dnipró Gold, para as Comemorações do Centenário da Aparição de Nossa Senhora de Fátima, vai visitar as cidades de Amora, Lisboa, Almada, Alcobaça, Batalha, Fátima, Cascais, Sintra e Porto. Peça detalhes pelo info@dniprogold. com.br

Reveillon no Ceará - A operadora paranaense MGM está divulgando a viagem para Reveillon no Ceará, com passagens aéreas de ida e volta, 7 noites de hospedagem com café da manhã, traslados de chegada e saída. Partida de Curitiba no dia 29 de dezembro para Fortaleza, com tarifas dependendo da escolha do hotel (Tulip Inn Fortaleza, Carmel Express Hotel e Ponta Mar Hotel). Preferindo Cumbuco, a hospedagem será no Vila Galé Cumbuco, com sistema all inclusive (10 pagamentos de 668 reais por pessoa, em apartamento duplo), ou no Carmel Cumbuco Resort (10 pagamentos de 918 reais por pessoa, em apartamento duplo).



Festas alemãs - O final do verão europeu vem trazendo, mais uma vez, as festas de outono. A maior de todas é a Oktoberfest , na Theresienwiese de Munique. Em novembro, a partir das 11 horas e 11 minutos do dia 11/11, acontece a abertura oficial do Carnaval em Düsseldorf. Chamada de Altweiberfastnacht, conhecido como o dia do poder feminino.

Os mercador natalinos são tradição na Alemanha e o mais famoso é o de Nüremberg, seguido do Striezelmarkt de Dresden. Mas há mais de 150 escolhas de mercados, desde os Alpes até a costa da Alemanha. O Ano Novo tem ponto alto no Portão de Brandemburgo, em Berlim. A festa a céu aberto reúne todos os anos mais de um milhão de pessoas para brindar, na luz dos fogos de artifício, a chegada de novos dias. Saiba mais no www.germany.travel para dicas de eventos, baladas, bares.



O melhor hotel de Paris - Um ano após sua abertura, o La Réserve Paris já foi eleito como o melhor hotel da cidade. Seus 40 quartos e suítes agora oferecem um mordomo exclusivo para cada acomodação, encarregado de conseguir ingressos para shows, organizar um concerto privativo na suíte para um pedido de casamento ou reservar o Grand Palais para um souper à meia noite, com exclusividade. Quem divulga o La Réserve no Brasil é a Premier Destination, de Tati Simões.

Encantos uruguaios - Uruguai com seus encantos e tradições, está sendo comercializado em 3 pacotes especiais pela operadora Dnipró Gold. Veja detalhes no site www.dniprogold.com.br

Cruzeiros fluviais boutique - A Uniworld está oferecendo viagem grátis para o segundo passageiro em cruzeiros fluviais visitando a Alemanha entre Basel e Amsterdam durante 8 dias, a partir de 1.499 dólares. Saída dia 21 de setembro e 5 de outubro no River Empress e 23 de outubro e 6 de novembro, no S.S. Antoinette.



Durante 13 dias a viagem é feita entre Amsterdam e Basel (Legendary Rhine e Mosella) com saídas 14 de setembro e 8 de outubro, a partir de 2.949 dólares. Viagens pela França destacam a região de vinhos e castelos (Burgundy e Provence) com tarifas iniciando em 1.799 dólares durante 8 dias, entre Avignon e Lyon, com saídas dias 23 e 30 de outubro e 6 de novembro.

Há roteiros também entre Paris e Normandia e Bordeaux com vinhedos. Ou o Leste Europeu (Budapeste a Nüremberg) ou Budapeste a Bucareste, durante 10 dias. Para um cruzeiro fluvial de 15 dias o roteiro é Grand European Discovery e European Jewels, além do Portrair of Majestic France.

Quem já está pensando no final de ano, pode reservar o Danubio com Mercados Natalinos (Budapeste a Passau) durante 8 dias, saindo no dia 9 de dezembro. Outra opção é o Natal e Ano Novo a bordo, entre Passau e Budapeste durante 11 dias ou o Feriados no Reno, entre Basel e Colonia, durante 8 dias. O sistema é all inclusive completo e quem representa a Velle Representações, atendendo aos produtos da Uniworld no Paraná, é a MGM Travel, sediada em Curitiba.