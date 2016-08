Paraná terá seis desfalques contra o Sampaio

Diego Tavares: lateral está de volta ao time do Paraná (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube terá seis desfalques para a partida desta terça-feira, contra o Sampaio Corrêa, na Vila Capanema. O zagueiro Leonardo fraturou a mão no jogo de sábado e pode ficar até um mês em recuperação. O lateral-esquerdo Rafael Carioca está suspenso por cartões amarelos e o volante Anderson Uchôa, pela expulsão contra o Bahia. Outras baixas são os meias Valber e Murilo Rangel e o atacante Henrique, todos em recuperação.

A escalação não foi divulgada pelo técnico Marcelo Martelotte. A vaga de Leonardo é disputada por Pitty e João Paulo, recém-recuperado de lesão. A lateral-esquerda deve ficar com Henrique Gelain. Uchôa pode ser substituído por Leandro Silva, que atuou na lateral-direita no sábado. No entanto, a lateral deve ficar agora com Diego Tavares, recuperado de contusão. Outras opções para volante são Lucas Otávio e Jhonny.

PARANÁ x SAMPAIO CORRÊA

Paraná: Marcos; Diego Tavares, Pitty (João Paulo), Alisson e Henrique Gelain; Leandro Silva, Claudevan, Guilherme Queiroz, Cristian e Robson; Karanga. Técnico: Marcelo Martelotte.

Sampaio Corrêa: Rodrigo Ramos; Eder Sciola, Wagner Fogolari, Luíz Otávio e Renan Luís; Diogo Orlando, Tássio, Enercino, Rayllan e Pimentinha; Elias. Técnico: Flávio Araújo

Árbitro: Cleisson Veloso Pereira (MG)

Local: Vila Capanema, terça-feira às 19h15