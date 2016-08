Faustão e Jô Soares se encontram, finalmente

No ano de sua despedida, o Programa do Jô terá um encontro histórico nesta terça-feira (30 de agosto). É que a convite de Jô Soares o colega Faustão participará pela primeira vez da atração.

No bate-papo com o amigo de longa data, Fausto Silva falará sobre os 27 anos à frente do Domingão dos Faustão e sua trajetória na imprensa. O programa, porém, só deve ir ao ar no começo de setembro.