Projeto sobre regulamentação de comanda em bares é adiado na Alep

29/08/16 às 18:58 - Atualizado às 19:20 Redação Bem Paraná com assessoria

A votação do projeto de lei que veta a existência da comanda nos bares de Curitiba na Assembleia Legislativa do Paraná, foi adiado. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), o adiamento foi, em partes, em decorrência da intervenção da associação representativa de classe.

"Estivemos com Deputado/Pastor Edson Praczyk autor do PL para alertá-lo das consequências da proposta e que o mercado se autorregula e esta completamente adaptado às tecnologias, bem como ainda usa a forma tradicional de cobrança sem ficha ou outra forma de controle", disse Fábio Aguyaio, presidente da entidade;

Para a instituição, a proposta que seria votada permitia a existência da comanda e outras formas de controle de consumo, produtos e serviços consumo cobrança dos clientes. Como Cartão Pré-pago, Fichinhas de produtos, por celular, Apps ou pulseiras de controle e cargas. "Importante Ressaltar que a comanda serve também para o controle de numero de pessoas na casa como exige os bombeiros e as legislações municipais", ressalta.