Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

29/08/16 às 19:33 - Atualizado às 19:43 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

O irmão da jovem grávida que levou um tiro na cabeça, no dia 11 de julho, em Tapejara, na região noroeste do Paraná, confessou nesta segunda-feira, 29, que foi o autor do disparo.

