Sem Nenê e Andrezinho, Vasco tenta voltar a vencer contra o Vila Nova

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após empatar as últimas três partidas e ver a sua vantagem sobre o segundo colocado diminuir, o Vasco volta a entrar em campo pela Série B contra o Vila Nova, que tenta se recuperar da irregularidade de sua campanha. O jogo, válido pela 22ª rodada, será disputado nesta terça (30), no estádio São Januário, no Rio. Nas últimas rodadas o Vasco empatou com Tupi, Sampaio Corrêa e Ceará, sequência que manteve o time na liderança, mas estreitou a “gordura” -ainda considerável- que a equipe conquistou. Com 41 pontos, o Vasco começa a rodada com quatro pontos de vantagem em relação ao Atlético-GO, o segundo colocado. Para esta terça (30), o técnico Jorginho terá que contornar desfalques importantes no setor ofensivo. Nenê, artilheiro da competição com 11 gols, segue se recuperando fisicamente e não joga. Já Andrezinho, que costuma assumir a armação da equipe na ausência de Nenê, está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. Mais à frente, o atacante Jorge Henrique se recupera de lesão e deve dar lugar a Eder Luis. Com isso, Jorginho deve compor o meio-campo com o volante Diguinho e o meia Fellype Gabriel. Lá atrás, o goleiro Jordi aproveita que Martín Silva serve à seleção uruguaia e assume a posição. Na 13ª posição, com 26 pontos, o Vila Nova precisa parar de oscilar para poder sonhar com uma vaga à Série A. O treinador Guilherme Alves, porém, não deve fazer grandes mudanças em relação ao time que perdeu para Náutico (2 a 0) na última rodada, com Moisés e Patrick no ataque e Jean Carlos na armação. Só os laterais Bruno Oliveira e Marcelo Cordeiro desfalcam a equipe e devem dar lugar a Maguinho e Roger. VASCO Jordi; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Diguinho, Evander (Douglas Luiz) e Fellype Gabriel; Leandrão, Éderson e Eder Luis. T.: Jorginho VILA NOVA Saulo; Maguinho, Guilherme Teixeira, Vinícius Simon e Roger (Reginaldo); Fagner, Victor Bolt, Fernando Neto e Jean Carlos; Moisés e Patrick. T.: Guilherme Alves Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Horário: 20h30 Árbitro: Sebastião Rufino Ribeiro Filho (PE)