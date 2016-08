Curso para se dar bem com a crise e ganhar mais do que na Bolsa

Curitiba terá no dia 13 de setembro o curso “Renda Fixa: Ganhe mais que na bolsa”, que a lucido strategy*tech, em parceria com a Find2, traz a quem deseja investir de forma consciente e eficaz.

Além de permitir o controle sobre a vida financeira, o curso também é dirigido a quem quer conhecer todas as possibilidades que a modalidade Renda Fixa tem a oferecer. O curso permite que a pessoa consiga ter um diálogo de igual para igual com o gerente da sua conta.

Pela primeira vez em Curitiba, este curso dá início a uma série de cursos voltados à capacitação ágil e são sempre atualizados e contextualizados com a realidade dos participantes.

Seguindo a tendência dos cursos "get your foot in the door", focam especificamente na necessidade de aquisição rápida de conhecimento, mantendo a qualidade e a acessibilidade financeira. Os cursos fornecem aplicações práticas e de uso imediato, em um curto espaço de tempo. E custam a partir de R$29,90 mensais.

O curso Renda Fixa: Ganhe mais que na bolsa acontecerá no dia 13/09/2016, no escritório da De Figueiredo Demeterco e Sade Sociedade de Advogados, que fica na R. Mal. Hermes, 1413 - Centro Cívico, Curitiba – PR. As inscrições podem ser feitas pelo telefone: (41) 3011-4343 ou pelo email: cursos@lucido.com.br. As vagas são limitadas.

Lucido strategy*tech

A lucido strategy*tech é uma consultoria que une os mais de 17 anos de experiência de seus fundadores e associados a práticas que têm foco unicamente nas necessidades de seus clientes. É criadora do conceito de Classe de Solução, que surgiu como resposta à queixa, comum no mercado de consultoria empresarial: “Estou cansado de ouvir os consultores me dizerem o que eu devo fazer para resolver o meu problema. Quero que resolvam! ”

A lucido strategy*tech fica na Rua Trajanho Reis, 472, no bairro São Francisco em Curitiba. Informações: (41) 3011-4343 e contato@lucido.com.br

Instrutor:

Ricardo Boldrini, coach financeiro e sócio da lucido strategy*tech (unidade SP). Engenheiro Mecânico (ITA), foi executivo em grandes bancos e fundos de investimento nacionais e internacionais (Itaú, Rabobank, Klig Global Fund, Globalinvest), com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.

Data e hora:

Dia 13/09/2016, das 19h às 22h40

Local:

De Figueiredo Demeterco e Sad Sociedade de Advogados. Rua Marechal Hermes, 1413 – Centro Cívico, Curitiba (PR)