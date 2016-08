Manifestantes e PM entram em confronto na avenida Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes contra o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff entraram em confronto com a Polícia Militar nesta segunda-feira (29), na avenida Paulista. O batalhão de choque não deixou os militantes se reagruparem e já jogaram bombas de gás lacrimogênio. Os policiais não estão usando bala de borracha. Alguns manifestantes estão arrastando latas de lixo para o meio da rua, onde atearam fogo em sacos de lixo. Enquanto isso, maior parte do ato se concentra na frente do Masp, aos gritos de "fora, Temer". O público da manifestação não é o mesmo dos que costumavam ir aos atos do MPL (Movimento Passe Livre) contra o aumento da tarifa de ônibus na capital. Há pessoas mais velhas na linha de frente, inclusive muitos grisalhos que cobriram o rosto como black blocs depois das bombas. Os gritos, no entanto, em grande parte são os mesmos. "Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar!", cantam.