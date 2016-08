Dilma culpa 'boicote político' por crise econômica

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Respondendo à questionamento do senador Tarso Jereissati (PSDB-CE), a presidente afastada, Dilma Rousseff, atribuiu a crise econômica a um "boicote político" que teria sofrido no Congresso Nacional. "O que explica a profundidade [da crise] é a conjunção de crise econômica com crise politica", disse Dilma. "Se certas medidas tivessem sido tomadas no inicio de 2015, teríamos uma crise econômica menor e dela teríamos saído mais rápido" afirmou a presidente afastada. Ela comparou a situação que o Brasil vive hoje com a crise enfrentada após a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. "Quando, na virada de 1998 para 1999, o câmbio fixo foi substituído pelo câmbio móvel e provocou uma perda de 10% do PIB, o governo de Fernando Henrique tinha uma maioria parlamentar que, em seis meses, aprovou um ajuste", disse Dilma. "Comigo, o processo foi de interrupção sistemática do meu governo." "Fiz o possível e o impossível para impedir uma crise tão profunda. Enfrentei uma sistemática disposição a construir um ambiente propício ao impeachment, com chantagens explícitas por parte de Eduardo Cunha", afirmou a presidente afastada. "Não são o plano Safra e três decretos os responsáveis pela crise."