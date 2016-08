Às vésperas das provas do concurso vetibular vários estudantes secudaristas estão na reta final do estudos. Para aqueles que vêm se preparando há mais tempo, esses dias devem ser usados apenas para uma revisão do conteúdo que já foi estudado. Por conta disso, uma boa dica é também revisar a metodologia de estudo utilizada e, dependendo das escolhas, fazer as correções necessárias com base em resultados sobre métodos de estudos.



O hábito mais corriqueiro de grifar textos e fazer resumos, segundo pesquisadores norte-americanos, têm pouca eficácia na hora dos estudos. A metodologia mais adequada, segundo estes estudos é a realização de testes práticos sobre o conteúdo abordado, com a realização e participação de testes simulados, além da distribuição organizada dos estudos ao longo de determinado período.



Uma pesquisa analisou a utilidade dos dez métodos de estudo mais comun e dividiu cada um deles em três categorias, de acordo com a sua eficiência: utilidade baixa, moderada e alta. O trabalho foi publicado pela Association for Psychological Science, uma organização norte-americana não lucrativa.



Os especialistas escolheram as técnicas que pudessem ser implantadas sem nenhum tipo de assistência adicional, ou seja, sem a necessidade de equipamentos de última geração ou sem a ajuda de um professor particular, por exemplo.

ESTUDOS SOBRE A METODOLOGIA DE ESTUDOS

TESTES PRÁTICOS (alta eficácia)

O que é: Responder a questões sobre um assunto, como, por exemplo, fazer um simulado para testar seus conhecimentos sobre as matérias estudadas.

- Questões de múltipla escolha, testes do tipo “preencha a lacuna”, questões dissertativas, entre outras. Duas variáveis aumentam a eficiência da técnica. A primeira: quanto mais testes, melhor. A segunda diz respeito a repetir o teste aplicado quando você não acerta a questão. Ver a mesma pergunta, mas depois de um tempo e não logo depois de tê-la visto pela primeira vez (isso ajuda na fixação do conteúdo).



PRÁTICA DISTRIBUÍDA DE ESTUDOS (alta eficácia)

O que é: Programar um cronograma de estudos distribuídos ao longo do tempo.



ELABORAÇÃO DE PERGUNTAS (média eficácia)

O que é: Criar perguntas que expliquem os “porquês” de um fato: “por que isso é verdade?”, “por que isso faz sentido?”.

- No momento que você elabora essas questões enquanto estuda, você adiciona novas informações a conhecimentos que você já possuía. Desse modo, essa técnica se mostra mais eficiente entre os estudantes mais velhos, principalmente do ensino superior e do Ensino Médio.



EXPLICAR O CONTEÚDO PARA SI MESMO (média eficácia)

O que é: É como pensar em voz alta. Trata-se de explicar como as novas informações se relacionam a conteúdos já aprendidos ou explicar o passo a passo da lição.

- A técnica só dá certo se você entender o assunto e conseguir decodificar o que está aprendendo.



ESTUDO INTERCALADO DE DIFERENTES CONTEÚDOS (média eficácia)

O que é: Misturar diferentes matérias em uma mesma sessão de estudos.

- Geralmente, o aluno estuda um conteúdo até terminar todos os itens que fazem parte do assunto.



RESUMO (baixa eficácia)

O que é: Reescrever um texto, colocando apenas o essencial e o que é mais importante sobre o conteúdo.

- O grande problema para a implementação dessa técnica é que nem sempre o estudante consegue saber quais são as ideias principais de um texto.



GRIFAR TEXTOS (baixa eficácia)

O que é: Marcar porções importantes do texto enquanto está lendo o material (vale tanto sublinhar quanto usar marcadores coloridos).

- Os problemas dessa técnica estão relacionados à prática de resumo: é preciso saber o que vale grifar.



ASSOCIAÇÃO MNEMÓNICA (baixa eficácia)

O que é: Usar palavras-chave mnemônicas (para recordar) na aprendizagem de vocabulário em língua estrangeira ou o uso de imagens mentais associadas a um conteúdo verbal específico. Por exemplo, para lembrar a ordem dos planetas, usar frases como “Minha Vó Tem Muitas Jóias; Só Usa No Pescoço”.



ASSOCIAÇÃO DE IMAGENS COM TEXTOS (baixa eficácia)

O que é: Tentar formar imagens mentais ou fazer desenhos enquanto estuda ou escuta o professor na aula.

- A técnica pode ajudar a formar uma narrativa, de modo a organizar o assunto de uma maneira mais clara a partir das imagens.



RELEITURA (baixa eficácia)

O que é: Depois de uma leitura inicial, reler o texto para relembrar os detalhes.

- Estudos analisados revelaram que é melhor dar uma pausa maior entre a leitura e a releitura do que já reler logo após terminar o texto.