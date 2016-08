Chris Cornell se apresenta em Curitiba

Chris Cornell confirmou show em Curitiba, na Ópera de Arame. Ele trará a turnê Higher Truth World Tour que além de canções de sua carreira solo, traz músicas das bandas que ele foi vocalista, Audioslave, Soundgarden e Temple Of The Dog. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje para integrantes do fã-clube. Para o público em geral a venda começa dia 2 de setembro. Além de Curitiba, ele passará por outras três cidades: 05/12 - Porto Alegre / Teatro do Sesi, 08/12 - Rio de Janeiro / Teatro Bradesco e 11/12 - São Paulo / Citibank Hall.



Além dos shows que devem passar por aqui em dezembro, Cornell realiza as primeiras apresentações da história do Temple of the Dog, em novembro. Considerada uma das primeiras superbandas da década de 90, o grupo conta com Jeff Ament, Stone Gossard e Mike McCready (do Pearl Jam), e Matt Cameron (do Soundgarden e do Pearl Jam). O grupo, recentemente divulgou uma demo inédita — saiba mais.

PREÇOS

PLATEIA PREMIUM

R$ 260 (meia)

R$ 520 (inteira)



PLATEIA DIAMANTE

R$ 210 (meia)

R$ 420 (inteira)



PLATEIA ESMERALDA

R$ 160 (meia)

R$ 320 (inteira)



BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Onde: FNAC Curitiba - Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 - Barigui - Curitiba - PR

Quando: De segunda a sábado: das 11h às 20h.