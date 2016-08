R$ 3,69 é o preço máximo pelo litro da gasolina (foto: Franklin de Freitas)

Motoristas de Curitiba estranharam o valor cobrado pelo litro da gasolina comum em postos da Capital desde ontem. O valor oscilava entre R$ 3,57 a R$ 3,69. Para estes consumidores habituados a pagar bem menos nas últimas semanas, ficou a certeza de que houve aumento do combustível. É certo que estes postos realmente reajustaram seus preços, contudo, ainda estão dentro da faixa de preços da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e biocombustíveis (ANP).

A última pesquisa de preços da ANP em postos de Curitiba vai de 21 a 27 de agosto, com coleta feita no dia 23. Nesta pesquisa, o valor médio cobrado na Capital era de R$ 3,43 — sendo o valor mínimo encontrado de R$ 3,260 e o máximo de R$ 3,69. O preço máximo do litro da gasolina não é tabelado, por isso cada posto define quanto vai cobrar na bomba.

Em Curitiba, o que teve alta no mês de agosto foi o preço mínimo da gasolina. Ainda segundo as pesquisas da ANP, o preço mínimo no mês de agosto chegou a R$ 3,180 o litro, contra os R$ 3,260 na última semana. Já o preço máximo de R$ 3,69 é encontrado desde o mês de julho.

Para quem pretende economizar ao encher o tanque, a dica continua sendo pesquisar os preços nos postos — levando em conta o custo-benefício, lógico.