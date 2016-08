Etanol deixou de ser vantajoso no Paraná

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 13 Estados e no Distrito Federal, caíram em outros 11 e não se alteraram no Rio de Janeiro e no Amapá. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas, divulgado na semana passada. No Paraná, o uso do etanol deixou ser competittivo em relação à gasolina.

Os preços do etanol continuaram competitivos ante os da gasolina apenas no Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo na semana passada, segundo dados da ANP, compilados pelo AE-Taxas. Nos demais Estados e no Distrito Federal, a gasolina segue mais vantajosa.