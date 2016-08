Abertas inscrições para julgadores

Estão abertas as inscrições para formar a comissão de jurados do 37º Troféu Gralha Azul, edição 2016/2017. Os interessados têm até o dia 3 de setembro para se inscrever no Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado do Paraná (Sated). A comissão será composta por sete integrantes. Podem se inscrever profissionais das Artes Cênicas, com no mínimo cinco anos de atuação comprovada, tendo feito, neste período, pelo menos três trabalhos. A inscrição é limitada a um representante por empresa ou companhia de teatro.



Uma comissão será designada pela secretaria de estado da Cultura (Seec), composta por um representante do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), um representante do Sated e um representante da Seec selecionará, a partir das inscrições, os jurados da edição 2016/2017 do Troféu Gralha Azul.



O resultado será divulgado no site do Centro Cultural Teatro Guaíra. A comissão julgadora deve assistir a todos os espetáculos inscritos nesta edição do Troféu Gralha Azul. O integrante que deixar de assistir ou avaliar até 10% dos espetáculos inscritos, sem justificativa, será excluído da comissão julgadora.



SERVIÇO:

O quê: Inscrições jurados Troféu Gralha Azul, Sated

Onde: Rua 13 de Maio, 644

Curitiba/ PR

Fone: 41 3014-8580, Atendimento das 13h às 18 horas

Fonte: CCTG 17h

Mais Informações: 41 3362-8231 | 41 3264-3931