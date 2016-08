Orquestra de Palmeira no Guairinha

O concerto Cidade Clima será apresentado amanhã, às 20 horas, no auditório Salvador de Ferrante (Guairinha), com as participações dos saxofonistas Marcelo Saczuck e Adriano Sviech. Regência maestro Nelson Lopes.



O espetáculo é baseado nas características da cidade e, através da música, mostra um pouco das riquezas, do clima e belezas locais.



O espetáculo tem três atos: o primeiro retrata a influência da música norte americana na cultura brasileira, com execução de canções tradicionais e temas do cinema com a participação do Coral Happy Soul, de Curitiba. O segundo ato terá a participação do grupo teatral Impacto em Cena, com esquete sobre a Colônia Cecília. Em seguida serão apresentados clássicos italianos com participação do cantor Alberto Batisttella. A terceira parte será com o grupo Impacto em Cena, com esquete sobre Vinicius de Moraes (Meu Poeta Camarada). Serão apresentados sucessos da MPB com a participação do sanfoneiro Elias Tusk (Ponta Grossa).



SERVIÇO:

Cidade Clima - Orquestra Municipal de Palmeira

Dia 31 de agosto, às 20 horas

Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha

Regência do maestro Nelson Lopes

Entrada gratuita