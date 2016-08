Sonho de vencer na vida e o sucesso na carreira entre os jovens

(foto: Edjane Madza)

O professor, pesquisador e consultor em RH Marciano de Almeida Cunha conduzirá o bate-papo “Interfaces entre a Vida executiva e a Vida Familiar: Reflexões sobre o Planejamento, Acompanhamento e Sucesso na Carreira dos Filhos” e lançará o e-book “Vidas de Estagiários”, nesta terça-feira 30 de agosto, às 19h30, na Livraria da Vila, no shopping Pátio Batel, em Curitiba, com entrada franca. Cunha é autor do livro Maestria e produtor e apresentador do programa Encontre, no Youtube, veiculado às quartas-feiras, professor da PUC-PR e mentor do programa “Juventude Positiva: a minha História, meus Sonhos, meu Sucesso”, que atende jovens da Rede Pública de Ensino do Paraná. Ele conversou com o Cia & Carreira.

Em sua pesquisa que gerou o e-book e será tema do bate-papo desta terça, quais os paradoxos no dia a dia dos profissionais?

O grande paradoxo que precisa ser compreendido por parte dos profissionais na atualidade é “Ser igualzinho sendo diferente”. Ao mesmo tempo que existe por parte das empresas a busca por profissionais que apresentam perfil com atributos que são legitimados pelo mundo do trabalho, o desafio é, por parte dos profissionais, conseguir distinguir-se dos concorrentes. É neste sentido que a pesquisa resgata regularidades e singularidades nas trajetórias de vida de jovens estagiários aprovados em processo de seleção altamente concorrido.

Como esses paradoxos afetam os jovens?

Às vezes os jovens não conseguem equacionar estes paradoxos porque é próprio da juventude viver gregariamente e aquele que se mostra diferente corre o risco de ser “expelido” do grupo. Nesse momento, a adolescência, muitas dúvidas e angústias passam pela cabeça deles e o grande ou até único apoio que muitas vezes têm são os próprios amigos e com isso eles se tornam muito parecidos apresentando os mesmos hábitos, as mesmas práticas. Por outro lado, a escassez de oportunidades no mundo do trabalho faz com que as empresas busquem nestes mesmos jovens, que são “tribais” no comportamento, algo que os distingam. Neste momento o papel da família e das instituições de ensino é fundamental.

Em sua pesquisa, quais os pontos em comuns de jovens que conseguiram atingir o sucesso?

Importante ressaltar que o termo sucesso aqui deve ser relativizado. O sucesso foi atingindo no processo de seleção estudado, mas já aponta grande possibilidade de sucesso em outras dimensões da vida. Todos os oito jovens pesquisados tiveram um portfólio de experiência de vida substantivo. Não são jovens com experiências medíocres. Sempre foram muito incentivados a se expressarem. São ousados, bem relacionados e receberam apoio, principalmente dos familiares. Um aspecto preponderante é a presença da instância familiar durante a primeira infância. Mais detalhes serão revelados neste bate papo.

CURTAS

* Número de fusões e aquisições no primeiro semestre mantém ritmo de queda em relação a 2015, aponta relatório da PwC Brasil. No período acumulado até o sétimo mês do ano, foram anunciadas 329 negociações, 28% inferior ao mesmo período do ano passado. Em 2016, foram concretizadas 329 negociações contra 460 do ano anterior.

* Hospital Santa Cruz e Universidade Positivo firmam convênio de estágio, que permite que alunos do curso de Medicina da instituição realizem estágio supervisionado no local. A parceria foi assinada por Paulo Cunha, Diretor Geral da área de ensino do Grupo Positivo e Claudio Enrique Lubascher, Diretor Geral do Hospital Santa Cruz, na presença do presidente do hospital, Hamilton Calderari Leal Jr.

* SAE promove 13.° Fórum Diesel diretor do ISET, Wilson Rebello, representou o Setcepar no 13.° Fórum Diesel, promovido pela Sociedade de Engenharia Automotiva (SAE). O evento ocorreu em Curitiba nos dias 23 e 24 e discutiu, entre outros temas, a experiência do uso dos motores diesel atuais, o Euro 5 EGR e SCR, na perspectiva dos usuários finais e como formuladores de tecnologia e da legislação de emissões destes. O fórum representou um momento de intensa reflexão sobre a Euro 6, projeto para um futuro próximo.

FRASE

“Eu não sou produto das minhas circunstâncias, mas das minhas decisões”.

(Stephen Covey)

www.ineam.com.br