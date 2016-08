O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), previu nesta segunda-feira (29) que a votação final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT) só deve ser concluída na madrugada de quarta-feira (31). Para o peemedebista, o depoimento da petista deveria acabar no fim da noite de segunda. O presidente do Senado evitou comentar o discurso de Dilma. “Vamos esperar o final”, desconversou.