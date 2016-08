Ataque a bomba deixa 45 mortos no Iêmen

Iêmen — Um ataque a bomba reivindicado pelo Estado Islâmico (EI) matou ao menos 45 combatentes pró-governo na cidade de Aden, no sul do Iêmen, ontem, segundo autoridades iemenitas. As vítimas estavam numa área próxima a duas escolas e uma mesquita, quando uma picape explodiu em meio à multidão, relataram testemunhas. A explosão também feriu mais de 60 pessoas, que foram levadas para três hospitais dos arredores, disseram autoridades de segurança sob condição de anonimato, por não terem autorização de falar com a mídia. O motorista do veículo foi identificado como Ahmed Seif e foi distribuída uma foto dele sorrindo e segurando um fuzil de assalto, ao lado de uma bandeira usada por extremistas islâmicos e um lançador de granadas. O Iêmen está no meio de uma guerra civil, em que o governo reconhecido internacionalmente e uma coalizão liderada por sauditas combatem rebeldes xiitas houthi, que são aliados de unidades do exércitos fiéis a um ex-presidente do país. O conflito permitiu que a Al-Qaeda e um grupo ligado ao EI expandissem sua atuação, particularmente no sul iemenita.

Repelente

Estados Unidos — O complexo de parques Walt Disney World, Universal Orlando Resort e o SeaWorld, todos em Orlando, na Flórida (EUA), começaram a fornecer no domingo repelentes - na versão spray e em loção - gratuitamente aos visitantes diante das preocupações com o vírus zika, que é transmitido principalmente por mosquitos. Nenhum caso de transmissão do vírus zika por mosquitos foi encontrado no centro da Flórida, mas as autoridades dos parques temáticos disseram que começaram a fornecer o repelente como uma precaução.

Casamento

Iraque — O Estado Islâmico reivindicou um ataque suicida durante um casamento ao sul de Bagdá ontem, que deixou 15 mortos e feriu mais de uma dezena, segundo informações de autoridades locais. Segndo o gereral Qais Al-Mohammedawi, cinco homens bomba participaram do ataque ao vilarejo de Ein Tamr, mas apenas um conseguiu detonar seu explosivo. Outros quatro foram mortos por policiais. Os terroristas seriam membros do Estado Islâmico, que vem elevando a quantidade de ataques nos últimos meses, em meio a uma série de derrotas.

Cessar fogo

Colômbia — O governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) implementaram à zero hora de ontem, horário local, um cessar fogo imediato no país, colocando um fim a 53 anos de conflito no país. A decisão sobre o cessar fogo bilateral e definitivo foi feito logo após a conclusão do acordo de paz, na semana passada, um processo que durou quatro anos. O fim das hostilidades será monitorado pelas Nações Unidas e por observadores internacionais. Ainda assim, a decisão final cabe a um plebiscito que será chamado.

Alarme falso

Estados Unidos — Fortes barulhos que foram confundidos com tiros dentro do aeroporto internacional de Los Angeles causaram pânico na noite de domingo, levando tumulto aos corredores dos terminais, interrompendo temporariamente voos e causando um enorme congestionamento na região ao redor do local. Segundo uma porta-voz da polícia de Los Angeles, foram recebidos inúmeros relatos de passageiros que disseram ter ouvido tiros no terminal 8. O incidente levou à uma enorme resposta por parte da polícia em vários terminais.