Golpe risonho

A ida de Dilma (PT) ontem (29) ao Senado, para fazer a sua defesa contra o processo de impeachment, não foi marcada apenas por momentos de tensão. Ou, como registrou em fotos o blog do Lauro Jardim, foi o primeiro golpe da história mundial onde as vítimas não paravam de rir. Nos flagrantes, Dilma aparece toda risonha junto aos senadores aliados e até o cantor Chico Buarque. No discurso que fez, Dilma falou que o procedimento todo é “um verdadeiro golpe de Estado”. Após o discurso, a presidente afastada passou a responder perguntas dos senadores. Como a maioria estava inscrita, o interrogatório seguiu noite adentro.

Pró-Dilma

Antes de ir ao Senado, no domingo (28), Dilma recebeu a manifestação de “intelectuais e artistas” em manifesto contra o impeachment. No documento, 41 assinaturas de nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Wagner Moura e Jurandir Freire ao lado de ilustres desconhecidos. A ausência mais notada, segundo a imprensa nacional, foi à assinatura de Gilberto Gil, que foi companheiro de ministério de Dilma durante o governo Lula (PT).

Não querem

Apesar de ocupar boa parte da mídia, com propaganda gratuita e espaço nos telejornais, a política não tem despertado o interesse nos jovens. É o que aponta pesquisa organizada pela PUC-PR, com 400 entrevistados em idade de 18 a 24 anos. Segundo as respostas, 81% dizem que não se candidatariam a cargos políticos e o motivo, para 42,4%, é a corrupção. Outros 23,8% disseram não entender ou não gostar de política.

Ajuste fiscal

A Assembleia Legislativa promove, a partir das 9h de hoje (30) no Plenarinho, uma audiência pública para discutir os projetos do Executivo, que ampliam o ajuste fiscal iniciado no ano passado pelo Governo do Estado. As propostas, que foram desmembradas e uma única matéria na última semana, estão na pauta da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) no início da tarde.

Entre aspas

“Nesses tempos de comunicação instantânea, muitas pessoas não se dão ao trabalho de ler, analisar e se informar adequadamente sobre um tema, antes de saírem soltando palpites infelizes. Simplesmente não leem e não gostam”. Do líder do Governo, Luiz Claudio Romanelli (PSB), sobre os projetos do ajuste fiscal que estarão em debate hoje na Assembleia Legislativa.

Rangel lidera

O prefeito Marcelo Rangel (PPS) lidera em Ponta Grossa, segundo pesquisa Data Sonda divulgada ontem. Rangel tem 35,3%, seguido de Aliel Machado (Rede) com 21,8%, Julio Küller (PMB) com 18%, Professor Gadini (Psol) com 2,8% e Leandro Soares (PPL) com 1%. Brancos e nulos somaram 14,3% e não sabem/não responderam, 7%. Foram ouvidos 400 eleitores de 24 a 26 de agosto, com margem de erro de 3%. A pesquisa foi registrada sob número PR-06899/2016.

Ficha suja

Relatórios do MPF apontam 5.179 candidatos com irregularidades para as eleições de 2016. Dessa lista, 476 são do Paraná. O número foi obtido por um sistema criado para receber e processar nacionalmente as informações de inelegibilidade pelos critérios da Lei da Ficha Limpa.