Na TV, Fruet critica “volta ao passado”

Fruet no programa, ontem: “Esta é a Curitiba de hoje” (foto: Reprodução)

O prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT) aproveitou o início da segunda semana de propaganda eleitoral na televisão para investir contra o candidato do PMN, e ex-prefeito Rafael Greca. Em reação à estratégia de Greca, que tem usado sua experiência como prefeito para defender uma “volta ao futuro”, Fruet exibiu programa criticando o que chamou de “volta ao passado”. Já Requião Filho (PMDB) voltou a apostar em uma linguagem coloquial para tentar conquistar a simpatia do eleitor, colocando-se como uma alternativa diante da crise política.

A deputada estadual Maria Victória (PP) aproveitou para destacar seus laços familiares, e resgatou slogan das campanhas de 1985 e 1988 do ex-governador Jaime Lerner à prefeitura da Capital.

O programa de Fruet destacou a ampliação dos programas “Armazém da Família” e “Nossa Feira”, que oferecem produtos e alimentos com preços baixos. E voltou a alfinetar Greca dizendo que “Esta é a Curitiba de hoje, com 1,8 milhão de habitantes. Não há caminho de volta ao passado. Curitiba precisa de um prefeito preparado para o amanhã”.

Em seu programa, Requião Filho disse que a população está cansada de “discurso de marqueteiro”, e que faz uma campanha “sem máscaras, sem criar um personagem”. “Tá todo mundo cansado de circo, inclusive eu”, comentou o peemedebista.

Reprise - Maria Victória usou seu espaço para dizer que “nasceu literalmente na política”, acompanhando os pais nas campanhas eleitorais. Contou que nasceu em Maringá, onde a família Barros tem sua base eleitoral, mas veio morar em Curitiba com dois anos de idade. Lembrou ainda que duas ruas da Capital tem o nome de seus avós. “Mais da metade da população de Curitiba nasceu em outras cidades. Eu sou uma delas”, disse a candidata, que afirmou ainda ter um “coração curitibano”. O termo foi cunhado na campanha para prefeito de 1985 em que Jaime Lerner foi derrotado Roberto Requião e reeditado na 1988, vencida por Lerner.

Tadeu Veneri usou o programa para apresentar seu vice, o professor universitário Nasser Ahmad Allan. Ademar Pereira (PROS) exibiu propostas para educação. Os demais candidatos reprisaram os programas.