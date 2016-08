Erro no currículo é fator de descarte

Cerca de 15% dos candidatos às vagas de emprego são descartados pela má qualidade do currículo. Reflexo da taxa de desocupação estimada em 11,3%, segundo os últimos dados de desemprego divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Um exemplo é a Luandre, agência de emprego, com 46 anos de mercado, que recebe 70 mil currículos para diversas áreas de atuação.

Desse total, cerca de 15% não são preenchidos de modo correto e completo, o que reduz as chances de participação nos processos seletivos. Segundo Juliana Constantino, gerente da Luandre, os erros mais comuns são diversificar demais as áreas de pretensão, erros gramaticais, informações muito detalhadas e longas e, principalmente, o fato de não preencherem o cadastro com todas as informações necessárias e relevantes, como dados de contato, experiências anteriores, nível de escolaridade e cursos, entre outros.

“O currículo deve estar sempre atualizado e o candidato precisa relatar de forma clara suas experiências, além de não omitir informações que são pré-requisitos para a avaliação em algumas posições como idioma e conhecimentos técnicos”, informa. Além disso, é importante relatar os resultados obtidos durante o período que se estava desempenhando a função.

Apesar de estar em busca de um novo emprego, o candidato deve selecionar as vagas às quais irá se candidatar. Neste critério é importante que o interessado avalie se a experiência que tem poderá contribuir para o desenvolvimento da função oferecida.

As organizações priorizam os currículos digitalizados. Além das empresas de recolocação profissional, as organizações costumam receber o cadastro de currículos pelo site. “Priorizamos currículos digitalizados por facilitar a busca por candidatos em nosso banco dados. Eventualmente algumas pessoas não têm acesso à computadores, então oferecemos pontos de atendimento computadorizados em todas as nossas unidades, além de profissionais preparados para ajuda-los”, conclui Juliana.

Veja dicas para quem busca um emprego

1) Perdi o emprego e agora?

- O primeiro passo para uma recolocação profissional é avaliar a fundo qual a área e a função na qual você deseja se recolocar e atualizar seu currículo com cursos realizados e cargos alcançados na empresa anterior. É muito importante cadastrar seus dados em sites de emprego, consultorias em recursos humanos, redes sociais, portais do trabalhador, trabalhe conosco das empresas, entre outros.

2) Quais as características que as empresas estão buscando?

- Algumas das características que as empresas buscam no profissional são: comprometimento, dedicação, flexibilidade, energia, visão estratégica, foco em resultado, entre outras. As empresas também buscam candidatos que tenham estabilidade e objetivo profissional, foco naquilo que querem para sua carreira e que buscam mais especializações.

3) Como se sair bem nas concorrências neste momento de grande procura de candidatos por vagas?

- Pesquise sobre a empresa antes da entrevista, prepare-se sobre os possíveis questionamentos em relação as suas atividades profissionais, seja claro e mostre-se disponível. Tenha postura confiante e seus pontos fortes e fracos na ponta da língua. Seja pontual cordial e aja com naturalidade.

4) No caso de não saber um outro idioma, como mencionar a falta da segunda língua e continuar competitivo?

- A melhor opção é sempre falar a verdade, não focar no que você não tem e sim nos seus planos futuros como, por exemplo, mencionar seu interesse em se especializar (“ainda não tenho, porém estou preparada e tenho como objetivo buscar esse conhecimento”). Se você realmente for se especializar dê prazos que cumprirá.

5) No caso de não ter facilidade com tecnologia, como mencionar e continuar competitivo?

- O melhor caminho é se aperfeiçoar, as empresas não irão se adaptar à sua falta de habilidade com tecnologia e sim você terá que se adaptar ao que elas estão pedindo. Porém, para continuar competitivo mostre o que você tem de melhor e se você não tem facilidade com tecnologia isso é algo que dá para resolver, buscando cursos, dedicando um tempo do seu dia para treinar esse lado técnico.

6) Vale a pena se candidatar para vagas que não tem relação com a formação e experiência profissional?

- Vale a pena desde que aquela outra experiência faça realmente sentido a você. Se pergunte o que aquela vaga irá te agregar ou te desenvolver, se será um desafio ou um tiro no escuro.

7) O que o candidato deve avaliar na hora de aceitar a vaga?

- Deve avaliar se a oportunidade em questão faz sentido na sua vida, de acordo com suas experiências, formação e expectativas futuras, avalie o que você deseja para seu futuro e que se naquela oportunidade poderá se realizar profissionalmente.

8) Vale a pena ganhar menos do que o último salário? Quanto menos?

- Tudo deve ser avaliado dentro do contexto que envolvem os seus planos. Se essa oportunidade será um recomeço ou uma recolocação, se agora você atuará na sua área de formação ou simplesmente pela atividade nova que será exercida dentro dessa nova organização.

9) O que não dizer ou fazer numa entrevista de trabalho?

- Não se deve reclamar das experiências profissionais anteriores, por exemplo, a empresa, gestor ou até mesmo atividades exercidas. Não omitir ou mentir informações.

10) Quais são as principais dicas para se sair bem na entrevista?

- Trajes: usar trajes adequados ao cargo que busca ser aprovado, se for uma vaga administrativa usar roupa social, se for operacional deve ser uma vestimenta discreta, como por exemplo, uma calça jeans e camiseta. Nunca usar decote, chinelo, short, regata e boné.

- Postura: neste momento até a forma de se sentar é avaliado. Não debruçar na mesa, cruzar os braços ou até mesmo deitar na cadeira. Seja comunicativo e educado com todos que tiver contato desde a chegada à empresa.

- Discurso: seja claro e objetivo nas respostas dos questionamentos, informe o que você conhece da empresa na qual está participando do processo, e principalmente o quanto você domina as atividades do cargo ao qual você se candidatou.

F Muito importante: Concentrar-se na entrevista para não desviar o assunto para questões que não são pertinentes, esclareça todas as dúvidas, demonstre interesse e motivação para a proposta oferecida.