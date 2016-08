Greca se reúne com hospitais

O candidato do PMN à prefeitura de Curitiba, Rafael Greca, se reuniu ontem com representantes dos cinco maiores hospitais da Capital paranaense, que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS): Erasto Gaertner, Evangélico, Pequeno Príncipe, Santa Casa e Cajuru. Segundo ele, foi feito um “raio X” do setor e da atuação de cada estabelecimento. “Saí com a certeza de que a saúde é nossa prioridade mesmo. E já agimos: vamos criar um conselho para a gestão plena e eficiente dos leitos SUS”, comentou Greca.

O ex-prefeito também conheceu o projeto da Associação Médica do Paraná de construir um Centro de Convenções com teatro e auditório. E propôs a criação no mesmo espaço de um polo de pesquisa e inovação médica.

Prefeito vistoria obras em creche

O prefeito de Curitiba e candidato à reeleição Gustavo Fruet (PDT), vistoriou ontem duas obras em Santa Felicidade: as construções do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São João II e do Portal do Futuro. As duas construções devem ser concluídas no fim desse ano e as atividades dos espaços iniciam no ano que vem.

Segundo a assessoria de campanha de Fruet, o Portal do Futuro de Santa Felicidade, que fica na Rua Alcides Darchanchy, está com 65% das obras construídas e terá duas piscinas térmicas, uma semiolímpica e outra para hidroginástica. O espaço de 2.740 m² ainda tem projetadas quatro salas para atividades, uma sala de ginástica, vestiários e área administrativa. Os sete portais em funcionamento já atendem mais de 100 mil pessoas.

Veneri critica impeachment

O candidato do PT à prefeitura de Curitiba, deputado estadual Tadeu Veneri, aproveitou a sessão de ontem da Assembleia Legislativa para criticar o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT). “O julgamento é uma farsa montada para esconder o assalto ao poder por aqueles que perderam a eleição em 2014, que se juntaram a um grupo de traidores da população brasileira”, comentou ele. Para Veneri, Dilma “expôs essa trama para todo o país” em seu depoimento ontem no senado.

“O que está em jogo não é somente o mandato da presidente Dilma, mas um modelo de país. Nos últimos treze anos, o Brasil ganhou novas dimensões externa e interna, afastando-se de um histórico de submissão aos interesses internacionais”, afirmou.

Leprevost quer ação contra pichadores

O candidato do PSD à prefeitura de Curitiba, deputado estadual Ney Leprevost passou final de semana percorrendo bairros da cidade. Na Paróquia Santa Cândida, participou da tradicional festa da padroeira, que oferece anualmente o cuque polonês e a cerveja caseira. Foi recebido pelos moradores da região norte e apresentou algumas propostas de seu plano de governo na área da segurança. “Vamos agir duro contra os pichadores. Queremos uma cidade limpa e bem cuidada e isso será feito com o auxílio da Guarda Municipal”, disse Leprevost, dizendo que uma de suas primeiras medidas será chamar novos guardas, aprovados no último concurso público.

Leprevost também prometeu aparelhar, capacitar e valorizar a Guarda Municipal. “Vamos implantar a UCC - Unidade de Combate ao Crack e fazer dos terminais e ônibus um lugar 100% seguro”, explicou.