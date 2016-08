Capivara “chatiada”: alvo de ação do atual prefeito (foto: Reprodução/Youtube)

Depois de um início de campanha com poucas ações na Justiça Eleitoral, os tribunais começaram a ficar movimentados depois da estreia do horário eleitoral na TV, na sexta-feira da semana passada, e o acirramento da guerra virtual em redes sociais e sites. Segundo o site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), já foram protocoladas ações pedindo a retirada do ar de sete páginas do Facebook em Curitiba. Os candidatos também solicitaram a retirada de materiais de propaganda de sites oficiais e de perfis no Twitter e no Youtube.

A juíza Sayonara Sedano, da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba, já determinou que o Facebook retire do ar seis páginas que estariam atacando a imagem do prefeito Gustavo Fruet (PDT) de forma anônima e duas que teria sido criada para elogiar o prefeito, segundo os candidatos do PSD à prefeitura, Ney Leprevost, e Maria Victoria (PP).

A coligação que apoia Fruet denunciou as páginas “Curitiba é uma piada”, “Cê não tava pronto”, “RPC da Zueira”, “Curitiba de Verdade”, “Curitiba sem Fruet” e “Capivara Chatiada”. Até a noite de ontem, as três últimas continuavam no ar. Elas trazem críticas à atual administração, sem assinatura. Ontem, a página “Capivara Chatiada” publicou que estava sendo alvo de “censura”.

Já a página denunciada por Leprevost e Maria Victoria, “Curitiba em Charges”, traz críticas aos adversários de Fruet nesta eleição, principalmente Rafael Greca (PMN). A página publicou diversos memes em que relaciona a imagem de Greca à do governador Beto Richa (PSDB). Maria Victoria (PP) e Requião Filho (PMDB) também são ironizados. Um dos autores da ação, Ney Leprevost, não aparece como alvo de críticas. Ontem à noite, a página ainda estava no ar. Outra ação envolvendo o Facebook foi contra Leprevost, acusado de pagar para que postagem aparecessem para mais internautras (o que é proibido). A Justiça Eleitoral já determinou a retirada dos posts.

Intimação

Em um de seus despachos, Sayonara Sedano relata a dificuldade para intimar o Facebook e fazer com que a rede social cumpra as determinações judiciais. “Tendo em vista as dificuldades enfrentadas para intimar o Facebook, e considerando o pronunciamento do fiscal da lei, intime-se o Facebook para que no prazo de 24 horas informe o nome de pessoa apta a receber intimações; local em ela poderá ser encontrada e também, encaminhe documento autorizando a referida pessoa receber intimações”, escreveu no domingo.

Site oficial

Nesta segunda-feira (29), Sayonara Senado determinou que a Assembleia Legislativa retire de seu site postagens que seriam favoráveis a Ney Leprevost, que é deputado estadual. A denúncia foi feita pela coligação Curitiba Segue em Frente, que apoia a reeleição de Fruet. Também há ações contra o uso do site oficial da Companhia de Habitação de Curitiba, a Cohab. Segundo a coligação que apoia Rafael Greca, o site fazia propaganda para Gustavo Fruet. Ainda não há decisão. Os advogados de Greca também questionam o uso dos perfis da Cohab no Twitter e no Youtube.

“Nos últimos dois anos tem um histórico de páginas ‘fake’, sem origem ou com origem muito nebulosa”, comenta Marcos José Zablonsly, professor de Comunicação da PUC-PR. “O uso dessas ferramentas para atacar um candiadto é muito melindroso. Se for comprovado que algum candidato usou essas artimanhas pode ser condenado na Justiça”.