Shell responde a artigo sobre mortes em Paulínia

Com referência ao artigo de autoria de Vitor Gomes Pinto, veiculado no último dia 28.08.2016 no site BemParaná, a Shell reitera que não reconhece a ocorrência de óbitos ou danos à saúde humana relacionados às atividades laborais exercidas na sua antiga planta industrial em Paulínia (SP). Por mais lamentáveis que sejam as mortes e sequelas referidas no artigo, não há evidência que as liguem a nenhuma atividade desenvolvida pela Shell.

Com relação ao interesse de muitos ex-trabalhadores em trocar o atual custeio de suas despesas de saúde por uma indenização em dinheiro, a empresa confirma que vem sendo procurada por beneficiários do acordo e, em alguns casos, seus representantes legais, interessados em receber uma indenização para serem excluídos do sistema de tratamento à saúde implantado em cumprimento ao acordo celebrado na Ação Civil Pública Trabalhista em abril de 2013.

A Shell informa que analisa cuidadosamente todos os pleitos dos beneficiários do acordo, mas reitera que, no momento, não existe nenhuma negociação em andamento para alteração do acordo firmado perante o TST. Toda e qualquer negociação nesse sentido, se vier a ocorrer, será conduzida perante a Justiça do Trabalho de Paulínia e na presença do MPT e demais entidades representativas interessadas. Por fim, a Shell informa que desconhece qualquer decisão judicial que tenha autorizado a referida negociação. Quando e se for formalmente cientificada, a empresa se manifestará primeiramente nos autos do processo.