Fome oculta: 94% das pessoas não conhecem o problema

29/08/16 às 21:16 - Atualizado às 21:21 Da redação Bem Paraná com assessoria

Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas a fome oculta é bastante comum e pode atrapalhar a realização dos seus planos sem que você perceba. Falta de disposição, mau humor, apetite desregulado e mau funcionamento do intestino são alguns dos sinais que o corpo dá quando há carência crônica de vitaminas e minerais. Apesar de trazer diversas consequências, o problema é um desconhecido para 94% dos participantes da pesquisa O impacto da rotina moderna na busca de uma vida saudável, realizada por Centrum com quase 1.200 pessoas.

Esses micronutrientes não fornecem calorias, e não engordam, mas são fundamentais no processo de produção de energia, garantindo a velocidade que o organismo precisa para funcionar bem, como explica o doutor em Nutrição e professor da Universidade de São Paulo Antonio Herbert Lancha Junior. “Se não incluirmos frutas e verduras na nossa rotina alimentar, é como se deixássemos de colocar óleo no carro. Ele vai funcionar, mas em grande esforço e vai apresentar desgaste”, compara.

De acordo com o especialista, com a correria da vida moderna, nem sempre conseguimos seguir à risca a recomendação de consumir cinco porções diárias de frutas, legumes e verduras.