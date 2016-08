Ipês floridos nas ruas de Curitiba: diz o dito que quando florescem, não tem geada (foto: Franklin de Freitas)

As ruas de Curitiba estão floridas de amarelo. É que os ipês amarelos começam a “dar flor”, um prenúncio da chegada da primavera, no dia 22 de setembro. O ipê é uma árvore nativa da floresta de Araucárias e indicada para arborização viária urbana, pois como suas raízes são profundas, não comprometem as calçadas. Sua florada acontece jsutamente na transição entre o inverno e a primavera.

Diz um dito popular que, “quando os ipês florescem, não haverá mais geada”. Mas não há nenhuma comprovação científica. É apenas uma lenda. A florada depende de questões fisiológicas da planta e de fatores climáticos. Com a diminuição dos dias de frio e o veranico de agosto, os ipês amarelos começam a florir.

Para proteger algumas dessas árvores, Curitiba tem um decretou que deixa imune de corte os ipês da Praça Tiradentes, da Rodoferroviária e da Avenida Manoel Ribas.