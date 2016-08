Palavras francesas que usamos no dia a dia

Palestra

Você sabia que as palavras garagem, gravata e maionese têm origem francesa? Sabia que "revéillon" provém de um termo francês que significa "ficar acordado", e que o povo franco, que deu seu nome ao país, usava a palavra "creche" para designar uma "manjedoura"? Essas e outras 50 palavras serão destrinchadas pelo professor e escritor Dominique Boyer, em encontro promovido pela Aliança Francesa.

Os participantes vão descobrir muitas histórias e curiosidades que passam despercebidas no cotidiano. O Galicismo também é tema do livro de Boyer, francês que hoje vive no Rio de Janeiro. O evento que acontece amanhã, às 19 horas, no Café Babette, é gratuito e aberto ao público. Mais informações no site www.afcuritiba.com.br.

Palavras do dia a dia e seu significado em francês

Lingerie Lingerie (roupa interior)

Maquillage Maquiagem

Ballet Balé

Édredon Edredón (acolchoado)

Restaurant Restaurante

Bibelot Bibelô (pequeno objeto decorativo)

Batôn Batom

Mayonnaise Maionese

Cravate Gravata

Revéillon Revéillon (ficar acordado)

Crèche Creche (quarto de criança)