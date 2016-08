Internações em queda

Se por um lado os números revelados pelo Datasus, do Ministério da Saúde, são alarmantes, por outro há indicativo de que o número de internações pelo uso de álcool e outras drogas psicoativas vem caindo ao longo dos últimos anos bruscamente e de forma recorrente.

Em 2010, por exemplo, o Datasus registrou um total de 14.738 internações por transtornos relacionados ao uso de drogas (7.915 pelo abuso de álcool e 6.823 por outras drogas psicoativas). Em 2015, registrou-se queda de 49,9% na comparação com o ano referido, com um total de 9.831 internações (5.433 por álcool e 4.398 pelo uso de outras drogas psicoativas).