Negociação entre dona da Oreo e Hershey é encerrada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mondelez International, fabricante de doces e salgadinhos, retirou nesta segunda-feira (29) a oferta de US$ 23 bilhões que havia feito pela rival Hershey há dois meses. A aquisição, que já havia sido rejeitada pela dona dos bombons Hershey Kisses, criaria a maior fabricante de doces do mundo. Em comunicado, a Mondelez, que faz os biscoitos recheados Oreo e os chocolates Cadbury, disse que não havia mais caminho para um entendimento. As ações da Hershey caíam 11% no "after hours" (negociações após o fechamento do pregão tradicional), depois da notícia do fim das negociações. Ambas as empresas têm atuação no Brasil. A Mondelez é detentora também de marcas como Amandita, Bubbaloo, Bis, Halls, Trident, Diamante Negro e Sonho de Valsa. Além dos bombons Kisses, a Hershey vende no país, entre outros, os chocolates Reese's.