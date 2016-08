Com gol de artilheiro, Atlético vence e volta a ser o melhor mandante

Hernani comemora o gol sobre o Botafogo: ele é artilheiro do time no Brasileirão (foto: Geraldo Bubniak)

SAIBA MAIS ATUAÇÕES: Nicolas foi o melhor do Atlético no jogo

O Atlético Paranaense venceu por 1 a 0 o Botafogo, nessa segunda-feira (dia 29) à noite na Arena da Baixada, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão ficou na 8ª colocação, com 33 pontos – quatro pontos abaixo do G4. A equipe carioca está em 13º lugar, com 26 pontos.

Com o resultado, o Atlético voltou a ser o melhor mandante do Brasileirão 2016, empatado com Palmeiras e Grêmio – os três têm 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

O desempenho do Atlético, porém, não foi satisfatório. E parte da torcida protestou ao final do jogo. O atacante André Lima resumiu a situação. “Não jogamos muito bem, mas conseguimos os três pontos”, declarou, para o Sportv.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

ARTILHEIRO

O volante Hernani é o artilheiro do Atlético no Brasileirão, com 4 gols, empatado com André Lima. No total da temporada, Hernani é o vice-artilheiro do clube, com 8 gols — atrás de André Lima, que tem 12.

FASE

Antes do jogo, o Atlético vinha de quatro derrotas consecutivas. O Botafogo somava quatro vitórias nas cinco partidas anteriores.

TÉCNICO

O técnico Paulo Autuori completou 40 jogos no comando do Atlético, agora com 18 vitórias, 8 empates e 14 derrotas.

ESCALAÇÕES

O Atlético não tinha o goleiro Weverton, que está com a seleção brasileira, o lateral-esquerdo Sidcley (suspenso) e outros três jogadores em recuperação: Cleberson, Deivid e Nikão. O time usou o mesmo 4-2-3-1 de sempre. A linha de três tinha Lucas Fernandes (direita), Pablo (centro) e Luan (esquerda). O Botafogo não contava com o goleiro Jefferson e o atacante boliviano Lizio, ambos em recuperação. O time jogou no 4-3-1-2.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol. Nicolas bateu escanteio e Hernani, de cabeça, fez 1 a 0. O Atlético seguiu pressionando e marcando avançado até os 15 minutos. Nesse período, foi melhor no jogo. Depois, o Botafogo conseguiu arrumar a saída de bola e levou perigo. Foram três boas chances de gol do time carioca e um chute no travessão – do volante Bruno Silva, que jogou no clube paranaense em 2013. Nesse período, o Furacão sofreu e teve dificuldades para marcar e jogar.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético corrigiu a marcação e voltou melhor para o segundo tempo. O jogo ficou equilibrado. Aos 13, a primeira substituição no time paranaense. Saiu Luan e entrou o meia João Pedro. A segunda foi aos 25, com o velocista Juninho no lugar de Lucas Fernandes. A partida ficou truncada, com poucas jogadas ofensivas. Aos 42, o zagueiro Marcão entrou no lugar do centroavante André Lima.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 44% de posse de bola no jogo, 73% de precisão nos passes e lançamentos, 6 escanteios e 10 finalizações (4 certas). O Botafogo somou 3 escanteios, 12 finalizações (3 certas e 1 na trave) e 80% nos passes e lançamentos. Os dados são do Whoscored.

ATLÉTICO-PR 1 x 0 BOTAFOGO

Atlético: Santos; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani, Lucas Fernandes (Juninho), Pablo e Luan (João Pedro); André Lima (Marcão). Técnico: Paulo Autuori

Botafogo: Sidão; Luís Ricardo, Emerson, Renan Fonseca e Diogo; Bruno Silva (Leandro), Airton, Lindoso e Camilo; Neilton (Rodrigo Pimpão) e Sassá (Salgueiro). Técnico: Jair Ventura

Gol: Hernani (6-1º)

Cartões amarelos: Thiago Heleno, Hernani (A). Diogo, Leandro (B).

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Público: 11.453 pagantes (13.221 total)

Renda: R$ 177.945

Local: Arena

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

6 – Gol do Atlético. Escanteio na direita. Nicolas cruza na 1ª trave. Hernani cabeceia e marca.

8 – Neilton chuta de fora da área. Santos segura.

15 – Pablo chuta de fora. A bola vai sobre o gol.

20 – Hernani recua mal. Sassá parte livre e chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

21 – Bruno Silva chuta de longe, da linha de fundo. A bola quase encobre Santos e bate no travessão.

23 – Bola alta na área. Santos solta a bola. Camilo chuta. Thiago Heleno tira.

38 – Otávio chuta de longe. O goleiro segura no centro.

45 – Camilo bate escanteio. Bruno Silva cabeceia. Livre na pequena área, Sassá chuta sobre o gol.

Segundo tempo

2 – Pablo chuta de fora da área. A bola passa perto, ao lado.

5 – Pablo cruza. Luan cabeceia perto, ao lado.

17 – Falta na linha de fundo. João Pedro bate direto. O goleiro espalma para escanteio.

24 – Luis Ricardo cruza. Neilton chuta no alto. Santos espalma.

29 – Falta de longa distância. Hernani chuta forte. O goleiro espalma no ângulo.

35 – Falta. Camilo bate no ângulo. Santos espalma.

36 – Camilo bate escanteio. Luís Ricardo cabeceia perto, ao lado.