Atlético-PR bate Botafogo e volta a vencer após 4 jogos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR encerrou um incômodo jejum de quatro jogos sem vitórias nesta segunda-feira, quando bateu o Botafogo por 1 a 0, na Arena da Baixada. Ernani marcou o gol da vitória com gol aos 6min do primeiro tempo. O resultado é excelente para a equipe que segue viva na disputa por uma das vagas na Libertadores. Com a vitória, o Atlético-PR pulou para 33 pontos e, agora, está a quatro pontos do Corinthians, na 4ª colocação. Para o Botafogo, a derrota não foi nada boa, já que permanece com 26 pontos, na 13ª posição. O problema é que outros três times têm a mesma pontuação -o Inter é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 24. Botafogo e Atlético-PR voltam a campo pelo Brasileiro somente na quarta-feira, dia 7. O Alvinegro medirá forças com o Fluminense, na Arena Botafogo. Já os paranaenses visitarão o Figueirense, no Orlando Scarpelli. ATLÉTICO-PR Santos; Léo, P. André, Thiago Heleno, Nicolas; Otávio, Hernani, Pablo; L. Fernandes (Juninho), Luan (João Pedro), André Lima (Marcão). T.: Paulo Autuori BOTAFOGO Sidão, Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson, Diogo, Airton (Salgueiro), Bruno Silva (Leandrinho), Lindoso, Camilo, Neilton (Rodrigo Pimpão) e Sassá. T.: Jair Ventura Gol: Ernani, aos 6min do 1º tempo Carões amarelo: Diogo Barbosa e Leandrinho (B); Lucas Fernandes, Ernani e Thiago Heleno (A) Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)