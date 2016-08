Bonner e Fátima Bernardes anunciam fim do casamento

Fátima Bernardes e William Bonner: fim de caso (foto: Divulgação / TV Globo)

Os jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, casados desde 1990, estão separados. Os dois usaram as redes sociais para confirmar, nesta segunda-feira (29), que estão se separando. Eles publicaram as mesmas mensagens no Twitter, em três tweets.

"Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando”. “Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis”. “É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. Fátima e William”, dizem a mensagens do casal repetidas no perfil de Bonner e de Fátima.