ATUAÇÕES: Nicolas foi o melhor do Atlético no jogo

Nicolas enfrenta o Botafogo: lateral-esquerdo substituiu Sidcley e teve bom desempenho (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense não teve uma boa atuação no aspecto individual na partida contra o Botafogo, nessa segunda-feira à noite. No aspecto tático, o time mostrou organização defensiva, mas foi muito previsível no setor ofensivo. Os jogadores abusaram de erros individuais. Até o goleiro Santos deu um susto na torcida soltando uma bola fácil dentro da área. O destaque positivo foi o lateral-esquerdo Nicolas, promovido dos juniores em 2016. Veja as notas para os jogadores do Atlético:



Santos (5,5)

Cometeu uma falha grotesca. Fora isso, duas boas defesas. Irregular na reposição.

Léo (6,0)

Razoável na marcação e na saída de bola. Pouco apoiou.

Paulo André (6,5)

Quatro bons lançamentos. Seguro na marcação, nas bolas altas e na saída de bola.

Thiago Heleno (6,5)

Desarmes importantes. Eficiente nas bolas altas. Acertou seis lançamentos.

Nicolas (7,5)

Bateu o escanteio do gol. Quatro bons cruzamentos. Eficiente na marcação.

Otávio (6,0)

Protegeu bem a defesa com forte marcação. Eficiente nos passes.

Hernani (6,0)

Marcou o gol e acertou um belo chute. No entanto, errou passes fáceis.

Lucas Fernandes (5,5)

Sofreu três faltas. Fora isso, contribuiu pouco para o time.

Juninho (5,5)

Entrou aos 25-2º. Tentou alguns dribles. Pouco produziu.

Pablo (6,0)

Arriscou bons chutes de fora da área e acertou passes inteligentes.

Luan (5,5)

Um cabeceio a gol. Fora isso, muita luta e pouco futebol.

João Pedro (6,0)

Entrou aos 13-2º. Bateu uma falta perigosa. Mostrou técnica. Pouco acionado.

André Lima (5,0)

Dois passes para finalizações. Fora isso, participou pouco do jogo.