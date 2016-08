Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 5,5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4170 da Quina, sorteadas nesta segunda-feira (29) em Uberlândia (MG). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 5,5 milhões. A quadra teve 68 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 7.027,16. No terno, houve 5.610 ganhadores, que receberão cada um R$ 128,08. Pelo duque, 141.069 apostadores receberão o prêmio individual de R$ 2,80. Os números sorteados foram: 37, 39, 43, 51 e 75.

LOTOFÁCIL

O concurso 1407 da Lotofácil também acumulou. O próximo sorteio será apenas no dia 6 de setembro, em razão da Lotofácil da Independência. O prêmio estimado pela Caixa para o concurso especial é de R$ 85 milhões. As dezenas sorteadas nesta segunda foram: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.