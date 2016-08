Protestos anti-Temer embalam pré-estreia abarrotada de 'Aquarius' em SP

SILAS MARTÍ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto um protesto contra o presidente interino, Michel Temer, na avenida Paulista impediu que o elenco de "Aquarius" chegasse a tempo de apresentar a sessão do filme em sua pré-estreia paulistana no Conjunto Nacional, gritos de "fora, Temer" embalaram o início da projeção. Além das duas salas do Cinearte, lotadas para ver o filme de Kleber Mendonça Filho, outra sessão no CineSesc também ficou lotada e teve protestos contra o governo interino. A atriz Sonia Braga, estrela de "Aquarius" posou para fotógrafos ao lado de um cartaz anti-Temer. Gritos continuaram depois do fim da projeção no Cinearte, quando o filme foi aplaudido de pé. O elenco entrou na sala para um debate organizado pela Folha de S.Paulo e o Cinearte ao som de um coro "fora, Temer" e foi recebido com uma faixa contra o interino. Protestos marcam o filme desde sua estreia em competição no Festival de Cannes, em maio, quando o diretor e o elenco seguraram faixas dizendo que ocorrera um golpe de Estado no Brasil.