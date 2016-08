Fátima Bernardes e William Bonner anunciam que estão se separando

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juntos há 26 anos, Fátima Bernardes, 53, e William Bonner, 52, anunciaram nesta segunda-feira (29) em suas contas do Twitter que estão se separando. "Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre", escreveu a apresentadora. O âncora e editor do "Jornal Nacional" publicou exatamente a mesma mensagem em sua rede social. Companheiros de bancada durante 13 anos no principal telejornal do país, os dois são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, 18. Nascida no Rio de Janeiro, Fátima entrou na emissora em 1987. Dois anos depois, passou a dividir bancada com Bonner no "Jornal da Globo". Após passagens pelo "Fantástico", "RJTV" e "Jornal Hoje", virou âncora do "Jornal Nacional" em 1998. Ela ficou até 2011 no jornalístico, ao lado do marido. Em 2012, passou a apresentar o "Encontro". Bonner nasceu em Ribeirão Preto, no interior paulista, e começou a carreira na Bandeirantes. Em 1986 entrou para a Globo como editor e apresentador do "SPTV". Passou pelo "Jornal Hoje", "Fantástico" e "Jornal da Globo" e assumiu a bancada do "Jornal Nacional" em 1996, onde continua até hoje. A partir de 1999, passou a acumular também a função de editor-chefe. Os dois se casaram em 1990 e enfrentaram uma batalha para conseguir ter filhos. Com dificuldades para engravidar, a jornalista recorreu a uma inseminação artificial e conseguiu engravidar aos 33 anos. Os trigêmeos passaram os primeiros 25 dias de vida na UTI neonatal. Em 2014, ela falou no "Encontro" sobre a gravidez. "Você enfrenta um procedimento sabendo que pode ter filhos múltiplos e o que significa isso de gasto e desgaste emocional. Acho que as pessoas não estão todas preparadas para ter três filhos de uma vez. O natural é que seja um de cada vez".