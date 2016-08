Perguntas feitas a Dilma e as respostas da presidente afastada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente afastada Dilma Rousseff faz nesta segunda-feira (29), no Senado, sua defesa no processo de impeachment. Depois de seu discurso inicial, a petista passou a responder a perguntas feitas pelos senadores, favoráveis e contrários ao impeachment. Veja os embates entre a petista e alguns de seus adversários e afagos feitos por aliados. OS ADVERSÁRIOS ANTÔNIO ANASTASIA (PSDB-MG), relator do processo "Em 22 de julho, foi enviado ao Congresso Nacional o PLM 5, alterando a meta de R$ 55 bilhões para R$ 5 bilhões. Portanto, a partir desta data, a senhora já tinha plena consciência que a meta não seria mais cumprida. Ainda assim, em 27 de julho, crédito [suplementar] foi aberto. Por que esse decreto foi assinado por Vossa Excelência, em evidente confronto com a meta?" RESPOSTA DE DILMA "Nós abrimos crédito suplementar por decreto porque a LOA [Lei Orçamentária Anual] autorizou. O último decreto que editamos é de 20 de agosto, e decisão do plenário [do Congresso], a única que conta, é de outubro. Então a não ser que a gente passe a aceitar aqui a retroatividade da lei, fica muito difícil de dizer que há um crime de responsabilidade" AÉCIO NEVES (PSDB-MG), ex-candidato à Presidência "Não poderia imaginar que depois do debate nos encontraríamos no Senado Federal nesta posição" "Não é desonra alguma perder eleições, sobretudo quando se defende ideias e se cumpre a lei. Eu não diria o mesmo quando se vence as eleições faltando com a verdade e cometendo ilegalidades" RESPOSTA DE DILMA "Respeito todos que concorreram comigo. Agora, não respeito a eleição indireta que é produto de processo de impeachment sem crime de responsabilidade" AÉCIO NEVES, ao comentar as respostas de Dilma As respostas dela independem da pergunta. Como disse o Cássio (Cunha Lima), se você perguntar se ela pedalou ou se matou a Odete Roitman [personagem da novela 'Vale Tudo", de 1988] a resposta vai ser a mesma. RONALDO CAIADO (DEM-GO), líder do DEM no Senado "Todos os bancos privados [envolvidos no Plano Safra] foram pagos mensalmente [...] Os bancos oficiais tiveram de bancar 60 bilhões de reais de pedalada." "A opção do governo da senhora foi de emprestar dinheiro para países governados por tiranetes e penalizar os programas sociais." RESPOSTA DE DILMA "O Plano Safra é fundamentalmente executado pelo Banco do Brasil. Os bancos privados têm uma participação menor do que 10% no total dos empréstimos, e os demais bancos privados entram via BB. Não é possível dizer que nós tivemos um tratamento diferente." "Na minha campanha era criminoso que o Brasil tivesse financiado o Porto de Mariel. O presidente Obama tem no registro do seu mandato, reestabelecer as relações comerciais com Cuba. [...] E o nosso Porto de Mariel é disputado por todo aqueles que querem investir em Cuba" MAGNO MALTA (PR-ES), senador "Quem mentiu no processo eleitoral? Foram os marqueteiros? A senhora não tinha as informações? A senhora mentiu no processo eleitoral?" RESPOSTA DE DILMA "Eu não menti no processo eleitoral, senhor senador. Mas não é possível que só nós [governo] prevíssemos a crise que estava por vir. Nós não temos uma bola de cristal. Ninguém sabia disso. [...] Ninguém controla a política do Banco Central americano. Não sabíamos que teríamos uma desvalorização tão grande do Real." ALOYSIO NUNES (PSDB), líder do governo Temer "[O impeachment é um] golpe? Com supervisão do Supremo Tribunal Federal? Com a senhora exercendo todo o direito de defesa em todas as instâncias? RESPOSTA DE DILMA "Se me julgarem sem crime de responsabilidade, senador, é golpe. Um golpe integral" OS ALIADOS KÁTIA ABREU "Não tenho dúvida que esse impeachment é um processo que nasceu da vingança sórdida de Eduardo Cunha e da ganância de um pequeno grupo pelo poder" JORGE VIANNA (PT-AC) "A oposição brasileira tem medo da palavra golpe. Ou é golpe ou é farsa [...] A oposição está sendo desleal com a Constituição" ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) "Não é a presidente que está sendo julgada no Senado. É a democracia" VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM) "Senhora presidenta, esse é o embate político de quem perdeu nas eleições. [...] O PSDB pagou R$ 45 mil por essa denúncia[...] A presidenta Dilma não fez nada que o Lula não fez no seu mandato, que o Fernando Henrique não fez no mandato dele." GLEISI HOFFMANN "Aqui não tem tanques, não tem baionetas, não tem tortura física, mas não faltaram a tortura emocional, psicológica, política [...] A política não tem saias presidenta, por enquanto, não ainda. Ainda é um ambiente misógino"