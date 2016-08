Motorista do Uber é esfaqueado em Belo Horizonte

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista do Uber foi agredido com socos e esfaqueado, no bairro União, em Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (29). Dois taxistas suspeitos de agredir a vítima foram levados à delegacia. Por volta das 20h, o motorista de 24 anos foi agredido por um grupo de taxistas na avenida Cristiano Machado, próximo ao Minas Shopping. Segundo a Polícia Militar, parte dos motoristas de táxi seguravam o homem, enquanto outros o agrediam. O carro da vítima também foi danificado. Um taxista também deu uma facada no braço do motorista do Uber. Ele fugiu antes da chegada da PM. O motorista do aplicativo foi levado por uma ambulância do Minas shopping ao Hospital João XXIII. Ele não corre risco de morte, mas ficou em observação no hospital. Dois taxistas reconhecidos como agressores pela vítima foram levados à Ceflan 1 (Central de Flagrantes), no bairro Floresta. O autor da facada continua foragido. Após a agressão, vários taxistas e motoristas do Uber foram à porta da delegacia no bairro Floresta. Não foi registrada confusão. Taxistas disseram aos policiais que 12 motoristas do Uber começaram a confusão, mas uma testemunha falou que não viu provocação dos motoristas do aplicativo. OUTROS CASOS O uso do Uber já gerou atritos com taxistas em Belo Horizonte. Em agosto de 2015, o músico Marcel Telles, 34, foi agredido por três motoristas de táxi ao embarcar em um carro solicitado pelo Uber. Em São Paulo, também ocorreram casos de agressão. Em janeiro deste ano, um motorista e uma passageira sofreram ferimentos leves ao terem o carro cercado por taxistas em um semáforo na avenida Francisco Matarazzo, no bairro Água Branca, zona loeste. Dias depois, outro grupo de taxistas abordou os carros pretos em frente ao hotel Unique, nos Jardins, onde ocorria o baile de Carnaval da revista "Vogue". Motoristas tiveram carros danificados. A medida visava inibir os convidados que deixavam o local de utilizar os serviços do aplicativo Uber. Em agosto de 2015, a Folha de S.Paulo revelou o primeiro caso de agressão a um motorista do Uber em São Paulo. Na época, um motorista de 22 anos do aplicativo Uber foi sequestrado e agredido por taxistas durante a madrugada no bairro do Itaim Bibi, área nobre da zona oeste. Outro motorista do Uber foi agredido por um grupo de taxistas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em novembro do mesmo ano. O espancamento foi gravado e postado em redes sociais e provocou notas de repúdio inclusive do prefeito da cidade, José Fortunati (PDT).