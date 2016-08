Guerra civil no Iêmen deixou 10 mil mortos, segundo as Nações Unidas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 10 mil pessoas foram mortas nos 18 meses de guerra civil no Iêmen, afirmou a Organização das Nações Unidos (ONU) nesta terça-feira (30). O número que representa quase o dobro das 6.000 mortes estimadas por autoridades e agências humanitárias. O coordenador humanitário da ONU Jamie McGoldrick disse em entrevista coletiva na capital iemenita, Sanaa, que os novos números têm como base informações oficiais das instalações médicas do Iêmen. O número ainda pode aumentar, uma vez que algumas áreas não têm instalações médicas e muitas pessoas são enterradas sem qualquer registro. O conflito também já forçou três milhões de pessoas a sair de casa no Iêmen e levou 200 mil a buscar refúgio no exterior, disse, McGoldrick. Segundo ele, a ONU tem informações de que 900 mil pessoas entre essas desalojadas pretendem tentar voltar para casa. "Esse é um grande desafio, especialmente em áreas que ainda enfrentam conflitos", disse McGoldrick. Cerca de 14 milhões dos 26 milhões de habitantes do Iêmen precisam de ajuda alimentar e 7 milhões estão sofrendo de insegurança alimentar, acrescentou.