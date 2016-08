VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A boa campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro é composta de curiosidades que fazem a diferença para que o time some 40 pontos e ocupe a vice-liderança da competição -três pontos atrás do Palmeiras. Além da fase positiva dos principais nomes, o Rubro-negro vê a volta por cima de atletas contestados e "reservas" que decidem. A equipe deu a resposta positiva através de jogadores contratados inicialmente para integrar o elenco. Um exemplo está na dupla de zaga. Juan e Donatti eram os esperados titulares desde o início da temporada, mas a defesa se acertou recentemente com Réver e Rafael Vaz. O lateral direito Pará iniciou o ano desacreditado e era visto apenas como uma opção para a reserva de Rodinei. O titular se machucou e um dos atletas mais contestados do grupo ganhou a posição com uma sequência de boas atuações. Na vitória sobre a Chapecoense por 3 a 1, o camisa 21 teve a chuteira "lustrada" por Diego após bela assistência para o gol do meia. Márcio Araújo enfrenta considerável restrição da torcida, mas tem sido eficiente na marcação. A posição de primeiro volante é dele e o técnico Zé Ricardo não abre mão disso. Aos poucos, o jogador rompe a resistência dos torcedores, embora esteja bem distante da aprovação. Se os contestados são importantes, o panorama é ainda mais positivo para "reservas" fundamentais. O meia Federico Mancuello e o atacante Leandro Damião têm atuado bem e somado ao Flamengo principalmente na segunda etapa. Foi assim na última partida -um gol de cada. O colombiano Gustavo Cuéllar e Alan Patrick são outros personagens importantes na campanha rubro-negra e que costumam entrar no decorrer dos jogos. Com o esquema definido e um elenco sob controle, o técnico Zé Ricardo tem a tranquilidade desejada para trabalhar. "É preciso ter um elenco com opções para disputar competições importantes. Não existe essa de time alternativo ou reserva. Todos fazem parte de uma engrenagem e escolhemos os jogadores de acordo com a necessidade da partida. A diretoria trabalhou bastante para nos dar as opções", encerrou o comandante.