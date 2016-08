Protestos de sem-teto terminam com quatro detidos em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas foram detidas pela polícia após uma série de protestos realizados pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) em São Paulo na manhã desta terça-feira (30). Os sem-teto bloquearam grandes vias em ato contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo a coordenação do MTST, foram detidos os militantes Jussara Basso, Marcelo Lima e José Batista dos Santos após o ato que bloqueou a marginal Pinheiros próximo à ponte Eusébio Matoso, na zona oeste de São Paulo. Ainda segundo a coordenação do movimento, foi detido também Bruno Filipe Camacho, que havia feito um carreto a pedido do MTST, mas que não é integrante do movimento nem participou dos protestos. De acordo com nota do MTST, os quatro estão sendo apontados pela polícia como suspeitos de dano ao patrimônio. Os manifestantes atearam fogo pneus para parar o trânsito. A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública e aguarda manifestação oficial sobre as prisões.