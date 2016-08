Polícia investiga quadrilha de roubos de relógios de luxo em Curitiba

Uma quadrilha especializada no roubo de relógios de alto valor é investigada pela Polícia Civil. O grupo – batizado de ‘Gangue do Rolex’, tem atuado em Curitiba nas últimas semanas e feito vítimas em regiões de bairros nobres da cidade. Em praticamente todas as vezes, o assaltante, armado, exige que a vítima entregue apenas o relógio. Geralmente, os crimes têm sido cometidos por duplas em motocicletas. Para o delegado de Furtos e Roubos, Matheus Laiola, os assaltos são encomendados.



A polícia não revela quantos casos são investigados, mas afirma que as investigações estão avançadas e os criminosos podem ser localizados. Os compradores, se identificados, podem ser condenados a 4 anos de prisão.



Os relógios da Marca Rolex se tornaram um símbolo de status social. Alguns dos relógios da empresa suíça, usados, chegam a custar meio milhão de reais. Entre os motivos para o preço elevado está o tipo de material utilizado: titânio, safira, cerâmica de ônibus espacial, aço de indústria química, ouro e platina. Outra justificativa é o fato de que a Rolex não terceiriza nada. Todos os produtos necessários para a confecção dos acessórios são feitos nas quatro sedes da empresa.