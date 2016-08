Facebook demite curadores de notícias e algoritmos 'enloquecem'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Facebook decidiu demitir os curadores responsáveis por uma seção de notícias populares sugeridas a usuários e deixar que os algoritmos fizessem esse trabalho, em uma opção que tem se provado controversa até o momento. A seção não está disponível no Brasil. Na sexta-feira (26), a empresa anunciou que eliminou as vagas de seu módulo de "trendings", a área de sua divisão de notícias em que funcionários faziam a curadoria da divisão de notícias populares para usuários da rede social. No fim de semana, o agora automatizado trending topics do Facebook sugeriu uma falsa história sobre Megyn Kelly, apresentadora da Fox News, uma reportagem polêmica sobre um ataque de um comediante à conservadora Ann Coulter e também links a um artigo sobre um vídeo de um homem se masturbando com um sanduíche do Mc Donald's. Em um post, o Facebook defendeu a decisão e disse que, ao retirar pessoas de seu módulo de notícias, poderia operar em escala maior. No final de semana, o trending de notícias do Facebook trazia reportagem com o seguinte título: "Fox News expõe a traidora Megyn Kelly e a demite por apoiar Hillary". Megyn continua trabalhando na emissora e não apoiou a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos. O Facebook removeu a reportagem, publicada por um site chamado "Ending the Fed" e ligado a uma página menos conhecida, "Conservative 101". Os antigos editores de notícias do Facebook apenas sugeriam reportagens de sites confiáveis.