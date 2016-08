SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada e co-autora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, Janaína Paschoal, disse na manhã desta terça-feira (30), em pronunciamento no Senado, ter "sofrido mais que ninguém" por ter solicitado o afastamento da presidente, pelo fato de ser a primeira mulher na Presidência da República. "Ninguém pode ser perseguido por ser mulher. No entanto, ninguém pode ser protegido por ser mulher", disse a advogada, no quinto dia de sessão do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. "Este processo é do povo. Não só dos movimentos sociais que nos apoiaram, mas de cada um dos brasileiros que, individualmente, se manifestou neste período e deu força para que conseguíssemos chegar até aqui", declara. Em seu pronunciamento, Janaína diz que se coloca no processo do impeachment "como uma defensora do Brasil'. "Entrei nesta história sem ser chamada porque entendi que precisava fazer alguma coisa por nosso país." Após o fim do processo, ela afirma querer voltar "ao anonimato, à tranquilidade". Janaína chamou ações do governo Dilma de "estelionato eleitoral" e afirmou que a falta de cortes de gastos em 2014 prejudicou o país e levou à crise econômica. "Os cortes em 2014 foram de R$ 1,5 bilhão. Em 2015, foram de R$ 12 bilhões. As pessoas acreditaram que continuariam no Fies, no Ciências Sem Fronteiras. A fraude foi na fala e foi documental". Janaína finalizou sua fala pedindo desculpas Dilma por afirmar saber "que a situação que ela vive não é fácil, porque eu lhe causei sofrimento". "Peço que ela, um dia, entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela", disse Janaína, emocionada. Marta A senadora e candidata à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy (PMDB), bateu palmas para Janaína Paschoal, no plenário do Senado, quando ela disse que houve fraude por parte do governo Dilma Rousseff. A ex-petista chegou a fazer sinal de "joia" com as duas mãos. A maior parte do plenário, que não acompanhava o discurso com atenção, não acompanhou as palmas.