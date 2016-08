Apesar de crise, público da festa de Barretos cresceu 10%, diz organização

MARCELO TOLEDO RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar do cenário econômico desfavorável no país, a 61ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (a 423 km de São Paulo) foi encerrada na noite do último domingo (28) com projeção de crescimento no público e no faturamento do evento. A associação Os Independentes, que organiza a tradicional festa sertaneja no interior de São Paulo desde 1956, estima ter atraído mais público devido ao parcelamento e à venda antecipada de ingressos e à divulgação com antecedência da grade de shows. No primeiro final de semana, de acordo com a organização, o público cresceu 10% em relação ao mesmo período da festa de 2015. Se o volume se confirmar, o total deste ano se aproximará de 1 milhão de visitas -foram 900 mil nos últimos anos. Como tática para tentar amenizar os impactos da crise econômica, expositores e visitantes puderam parcelar -em alguns casos em até dez vezes- barracas, ingressos e estadias em hotéis da cidade. "Em 2016, tivemos um ano difícil nas áreas econômica e política, mas a festa manteve sua posição e continua sendo um destaque porque investimos [em vários setores]", disse o presidente de Os Independentes, Hussein Gemha Júnior. O Parque do Peão, projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012) na década de 80, recebeu novas construções, disponibilizou internet wi-fi gratuita em todo o recinto (2 milhões de metros quadrados), instalou ar condicionado em banheiros, remodelou paisagisticamente o recinto, ampliou a rede de energia elétrica e o camping e recapeou ruas. Com a venda antecipada e o anúncio das atrações com meses de antecedência, as pessoas puderam se programar melhor, o que permitiu o bom desempenho, conforme a organização. No camping existente dentro do Parque do Peão -espaço mais barato para hospedagem na cidade-, os turistas também puderam levar para casa as barracas e colchões cedidos pelos organizadores. Por meio da assessoria de imprensa, o diretor financeiro, Jerônimo Muzetti, informou que as parciais indicam que a Festa do Peão terá resultado superior ao do ano passado em relação ao faturamento. De cada dez ingressos, quatro foram vendidos antecipadamente, segundo ele. Se as receitas se confirmarem, a festa deve amealhar um valor superior aos R$ 20 milhões de 2015 -a inflação no período foi de cerca de 10%. O investimento atingiu R$ 15 milhões. MONTARIAS Na arena de rodeios, o campeão do 24º Barretos International Rodeo foi o peão Éderson de Oliveira, de Ilha Solteira (SP), que também levou o título do Cnar (Confederação Nacional de Rodeio). Pela conquista, recebeu um prêmio de R$ 75 mil e uma fivela de ouro. A festa de 2017 já foi definida: acontecerá entre os dias 17 e 27 de agosto, terá como slogan "A Festa do Brasil" e, como embaixador, o cantor Gusttavo Lima, que neste ano fez show no Parque do Peão com duração superior a quatro horas. FORA DO PARQUE A Festa do Peão terminou com saldo de 117 motoristas autuados por infringirem a Lei Seca ou se recusarem a fazer o teste do bafômetro em vias de acesso ao Parque do Peão. As blitze foram realizadas nos dois finais de semana do evento. Na última ação, entre a noite de sábado (27) e a madrugada do dia seguinte, 32 motoristas foram multados. Outros 24 se recusaram a fazer o exame. No final de semana anterior, 35 foram autuados em Barretos e na vizinha Olímpia pela blitz por infringirem a lei, além de outros 26 também multados em R$ 1.915,40 -mesmo valor de quem foi flagrado embriagado- por se recusarem a se submeter ao teste. No total, foram aplicados 502 testes durante o evento.