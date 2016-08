Após pesquisa, Guarani pede para torcida boicotar patrocinador da Ponte

LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pesquisa encomendada pela empresa de bebidas Brasil Kirin fez a diretoria do Guarani ficar inconformada e pedir que seus torcedores não consumam mais produtos da marca. A multinacional patrocina a Ponto Preta. A pesquisa, realizada pelo Instituto Própesquisa, informou que o time alvinegro tem a segunda maior torcida de Campinas, com 20%. Os ponte-pretanos ficam atrás somente dos corintianos, que possuem 22%. De acordo com o levantamento, a torcida do Guarani é a sexta maior da cidade, com apenas 3%. A equipe alviverde está atrás da torcida do São Paulo (10%), do Palmeiras (8%) e do Santos (4%). Inconformada com os números, o Guarani escreveu uma mensagem no placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro da Princesa no último domingo (28) pedindo para os torcedores não consumirem produtos da Brasil Kirin. "Não beba Schin. Consuma produtos de qualidade", dizia a mensagem. O clube também emitiu um comunicado em seu site afirmando que o "levantamento foi realizado de forma equivocada e que a empresa agiu de má-fé com os torcedores do clube". "O número de entrevistados não condiz com a realidade de uma cidade do tamanho de Campinas. 800 pessoas não podem, de forma alguma, retratar um panorama absoluto em uma cidade com aproximadamente 1 milhão e 100 mil habitantes", diz o trecho da nota assinada pelo presidente do Guarani, Horley Alberto Cavalcanti Senna. Na nota, o dirigente diz que "não apoia o consumo dos produtos produzidos pela instituição que direcionou a pesquisa". Procurada pela Folha, a Brasil Kirin diz que "em momento algum teve a intenção de denegrir ou diminuir qualquer time de futebol ou torcida com a pesquisa realizada pelo Instituto Própesquisa. A empresa reforça ainda que não autorizou a divulgação de qualquer parte da pesquisa". A PESQUISA Rodrigo de Souza Queiroz, proprietário do Instituto Própesquisa, afirmou que a pesquisa foi feita por telefone com 800 pessoas moradoras em Campinas. "A pesquisa foi realizada dentro dos parâmetros normais como todas as pesquisas. Na oportunidade, tivemos um número alto de pessoas que não quiseram se manifestar [29%]. Tenho certeza que a torcida do Guarani não corresponde a apenas 3%. A pesquisa revelou que naquele momento a torcida do Guarani não quis se identificar. Talvez, preferiram falar que torce para um segundo time". Queiroz assegurou que sua empresa não divulgou os números da pesquisa. PONTE PRETA E GUARANI Atualmente, o Guarani disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, equivalente à 3ª Divisão. O clube possui a melhor campanha da competição e lidera o Grupo B, com 31 pontos. Já a Ponte Preta está na sétima posição na Série A, com 34 pontos -três a menos do que o Corinthians, quarto colocado e que hoje estaria garantido na próxima edição da Libertadores. No Campeonato Paulista, a Ponte Preta está na Série A1, enquanto o seu rival está na Série A2. CONFIRA AS NOTAS DO GUARANI E DA BRASIL KIRIN _Brasil Kirin "A Brasil Kirin esclarece que em momento algum teve a intenção de denegrir ou diminuir qualquer time de futebol ou torcida com a pesquisa realizada pelo Instituto Própesquisa. A empresa reforça ainda que não autorizou a divulgação de qualquer parte da pesquisa, realizada em dezembro de 2015. A empresa reitera seu compromisso com a cidade de Campinas, investindo em outras modalidades esportivas locais, como vôlei e kart, além do incentivo ao esporte de outras localidades, como o time de futebol Ituano."_ _Guarani FC O Guarani FC vem, por meio desta nota, expressar seu total descontentamento e repúdio à pesquisa encomendada pela Brasil Kirin e realizada pelo Instituto Própesquisa. O clube entende que o levantamento foi realizado de forma equivocada e que a empresa agiu de má fé para com os torcedores do Guarani. O número de entrevistados não condiz com a realidade de uma cidade do tamanho de Campinas. 800 pessoas não podem, de forma alguma, retratar um panorama absoluto em uma cidade com aproximadamente 1 milhão e 100 mil habitantes. Além de expor dados não condizentes com a realidade, o pesquisador Rodrigo de Souza Queiroz deu declarações que denegriram a imagem da instituição. Jamais qualquer torcedor do Guarani terá vergonha de demonstrar seu carinho por um clube de tradição centenária, além de ser o único campeão brasileiro do interior. A massa Bugrina é única e prova diariamente seu amor pelo clube. O resultado disso é uma média de público que está entre as maiores do país, o que ficou claro na partida do último domingo (28), contra a Associação Portuguesa de Desportos, na qual uma só torcida levou mais de 7 mil pessoas ao estádio. O Guarani, reticente com a pesquisa, enaltece o poder de sua torcida e não apoia o consumo dos produtos produzidos pela instituição que direcionou a pesquisa._