Negra Li, Simoninha e Lady Zu na Caixa Cultural

(foto: Rafael Kent)

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, de 9 a 11 de setembro, a série Somos Soul. Durante três noites, três artistas de expressividade nacional farão uma homenagem à soul music. A paulistana Negra Li abre a série, seguida pelo multifacetado Wilson Simoninha. A cantora Lady Zu encerra o pequeno festival, com a participação especial do cantor Gérson King Combo, um dos precursores do ritmo soul no Brasil.

A soul music, ou música da alma em tradução literal, foi originada nos EUA e aflorou no Brasil no início dos anos 1970, em franca atividade até hoje. Muitos artistas brasileiros, influenciados por grandes nomes, absorveram e reprocessaram a mistura de rock and roll, rhythm & blues e samba, dando vida à música de precursores como Tim Maia, Hyldon, Cassiano, Gérson King Combo, entre outros.

Programação:

Negra Li – 9 de setembro

Nascida no bairro da Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, apesar das dificuldades, Negra Li começou a se interessar pela música ainda na infância. Nessa época, cantava hinos da igreja evangélica que frequentava (e ainda frequenta) com sua mãe. Quando adolescente, influenciada pelas cantoras Whitney Houston e Mariah Carey, entre outras, começou a flertar com a black music. Hoje, aos 33 anos, com uma carreira de sucesso consolidada, seu trabalho transita entre o soul e o R&B.

“Tudo de Novo”, o segundo disco solo de Negra Li, de 2012, traz um repertório com fortes referências ao universo de Hyldon, Tim Maia e Aretha Franklin. Em 2006, estreou como atriz no filme “Antônia”, de Tata Amaral, que em 2007 viraria um seriado homônimo na TV Globo, também protagonizado por ela. Tudo de Novo, Não Vá e Hoje eu só quero ser Feliz, canções com a vibração dos anos 1980, prometem estar presentes no show da cantora.

Simoninha – 10 de Setembro

Músico, intérprete, produtor e empresário, Wilson Simoninha dedica-se de forma especial à soul music brasileira. Filho do legendário Wilson Simonal (1939-2000), com quem atuou como tecladista e produtor, Simoninha lançou seu mais recente álbum, "Alta Fidelidade", em 2013, trazendo dez canções inéditas e autorais, entre outras. No projeto “Somos Soul”, o cantor promete um show pra lá de dançante, com a marca da diversidade musical de Wilson Simoninha. Canções de temática soul, como Whats Going on (Marvin Gaye), Olhos Coloridos (Sandra de Sá) e Flor do Futuro (Claudio Zoli), além de sambas e MPB fazem parte do repertório.

Lady Zu – 11 de Setembro

Lady Zu gravou seu primeiro compacto simples, intitulado A Noite Vai Chegar, no final dos anos 1970. Rapidamente transformado em hit nas rádios e nas pistas de dança do país, a música foi também incluída na trilha sonora da novela "Sem Lenço, sem Documento", da Rede Globo. O sucesso da cantora e compositora lhe valeu o título de "Donna Summer brasileira", dado pelo apresentador de televisão Chacrinha, em referência à cantora norte-americana da disco music. Este e outros hits, como Com sabor (Dom Charles e Nélson Motta), Novidades (Peninha e Miguel Cidras) e Lady é meu nome (Arthur Giglio) fazem parte do show de Lady Zu.

A cantora recebe como convidado especial, o cantor e compositor Gérson King Combo.

Serviço:

Música: Somos Soul

Local: CAIXA Cultural Curitiba - Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro – Curitiba (PR)

Data: 9 a 11 de setembro de 2016 (Negra Li, dia 9, Simoninha, dia 10, Lady Zu, dia 11)

Hora: sexta-feira e sábado, às 20h. Domingo, às 19h

Ingressos: vendas a partir de 3 de setembro (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia - conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: Livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)