Biblioteca Pública terá oficina com Eloar Guazzelli

De 27 a 29 de setembro, a Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, promove a oficina Histórias em Quadrinhos - Diálogos com Literatura e Cinema, com Eloar Guazzelli. As inscrições, gratuitas, vão até o dia 16 e são feitas pelo e-mailoficina@bpp.pr.gov.br.



Podem participar pessoas com mais de 18 anos e que tenham familiaridade com desenho. As 30 vagas serão preenchidas por ordem de chegada. “Partindo da exposição de elementos estruturais das histórias em quadrinhos, como roteiro original e composição das cenas, vou estabelecer relações das histórias em quadrinhos com a literatura”, diz Guazzelli.



O artista nasceu em Vacaria (RS) e é desenhista há mais de três décadas. Consagrou-se no universo das histórias em quadrinhos e também faz animações para o cinema.



Ele já ilustrou mais de 60 livros para crianças, como Histórias de Mistério, de Lygia Fagundes Telles, e A Árvore dos Desejos, de William Faulkner. Guazzelli também já verteu para a linguagem dos quadrinhos vários clássicos literários, como Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos.



Serviço: Oficina Histórias em Quadrinhos — Diálogos com Literatura e Cinema, com Eloar Guazzelli



Local: Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133, Centro, Curitiba)



Data: de 27 a 29 de setembro



Inscrições, gratuitas, até 16 de setembro pelo e-mail oficina@bpp.pr.gov.br



Telefone: (41) 3221-4974