Até 2020, Brasil terá adotado sistema 4K de imagem

O ministro da Ciência , Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, informou nesta terça-feira (30) que até 2020 o Brasil deverá ter adotado o sistema de tecnologia de ultra resolucao de imagem 4k.

"Esperamos que em 2020 tenhamos dado os primeiros passos para levar aos usuários esses sistema", afirmou o ministro. Ele participou da cerimônia de abertura oficial da Set Expo, no Expo Center Norte, reunindo o 28º Congresso Set e a Feira de Negocios e Servicos Set, sobre inovacoes e mudancas no segmento da industria de broadcast e novas mídias.

No evento estavam presentes, entre outros convidados, o ex-ministro da Ciência , Tecnologia, Inovacoes e Comunicacoes, Hélio Costa, que foi homenageado por sua atuação durante o processo de adoção do padrão ISDB, tecnologia japonesa para implantação da TV Digital no Brasil.

Além dele, foi homenageado o ministro das Comunicações do Japão, Jiro Akama. O Brasil assinou acordo em 2006, durante a gestao do ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva, mas ainda não existe o compartilhamento pleno de acesso a essa tecnologia para desligamento do sistema analógico.

Kassab informou ainda que o sistema japonês vem sendo adotado em toda a América Latina, com excecao da Colombia e do Suriname.

Segundo ele, representantes dos governos brasileiros e japonês têm feito contatos com autoridades colombianas sobre a possibilidade de adesão, mas sempre respeitando a decisão daquele país, que optou pelo sistema europeu.